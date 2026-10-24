Quốc Học Huế – Dấu ấn kiến trúc Đông Dương giữa lòng Cố đô

Mang đậm phong cách kiến trúc Đông Dương, ngôi trường nổi bật với sắc đỏ trầm ấm, hệ thống cửa vòm, hành lang rộng và mái ngói hài hòa, thể hiện sự giao thoa giữa kiến trúc phương Tây và yếu tố bản địa. Qua thời gian, công trình vẫn giữ nguyên nét cổ kính, trở thành một phần di sản đô thị Huế, lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ thầy và trò, đồng thời là điểm đến thu hút du khách khi tham quan Cố đô.

Qua thời gian, công trình vẫn giữ được nét cổ kính, trở thành một phần của di sản đô thị Huế, nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ thầy và trò, đồng thời tạo nên sức hút riêng đối với du khách khi đến thăm Cố đô.

Ngôi trường mang đậm phong cách kiến trúc Đông Dương, ngôi trường nổi bật với sắc đỏ trầm ấm, hệ thống cửa vòm.

Ngôi trường mang đậm phong cách kiến trúc Đông Dương.

Ngôi trường mang đậm phong cách kiến trúc Đông Dương, ngôi trường nổi bật với sắc đỏ trầm ấm, hệ thống cửa vòm, hành lang rộng và mái ngói hài hòa gợi lên vẻ đẹp giao thoa giữa kiến trúc phương Tây và những yếu tố kiến trúc bản địa.

Qua thời gian, công trình vẫn giữ được nét cổ kính, trở thành một phần của di sản đô thị Huế.

Ngôi trường gợi lên vẻ đẹp giao thoa giữa kiến trúc phương Tây và những yếu tố kiến trúc bản địa.

Ngôi trường mang đường nét kiến trúc cân đối, không gian mở cùng sự hiện diện của cây xanh tạo nên tổng thể vừa bề thế, trang nhã, vừa gần gũi với khí hậu và cảnh quan xứ Huế.

Ngôi trường nổi bật với hệ thống cửa vòm, hành lang rộng và mái ngói hài hoà.