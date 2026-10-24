Quốc Học Huế – Dấu ấn kiến trúc Đông Dương giữa lòng Cố đô
Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế không chỉ là biểu tượng của truyền thống hiếu học mà còn là công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc.
Mang đậm phong cách kiến trúc Đông Dương, ngôi trường nổi bật với sắc đỏ trầm ấm, hệ thống cửa vòm, hành lang rộng và mái ngói hài hòa, thể hiện sự giao thoa giữa kiến trúc phương Tây và yếu tố bản địa. Qua thời gian, công trình vẫn giữ nguyên nét cổ kính, trở thành một phần di sản đô thị Huế, lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ thầy và trò, đồng thời là điểm đến thu hút du khách khi tham quan Cố đô.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoc-hue-dau-an-kien-truc-dong-duong-giua-long-co-do-post1396973.html