Quốc gia nào đang xuất khẩu nhiều ô tô nhất vào Việt Nam?

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong tháng 8, Việt Nam nhập khẩu 19.346 ô tô nguyên chiếc, giảm 30,1% so với tháng trước. Đây là mức giảm đáng kể sau khi lượng xe nhập khẩu trong tháng 7 tăng so với tháng 6.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu 168.033 ô tô nguyên chiếc, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn lượng xe được đưa về từ 3 thị trường chính gồm Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc.

Sau 8 tháng, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 70.366 xe từ Indonesia, tăng 35,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, Indonesia tiếp tục là nguồn cung ô tô lớn nhất cho thị trường Việt Nam. Sau 8 tháng, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 70.366 xe từ quốc gia này, tăng 35,4% so với cùng kỳ.

Thái Lan đứng thứ hai với 44.411 xe, dù lượng xe nhập khẩu từ thị trường này giảm 6,2%. Trung Quốc đứng thứ ba với 44.335 xe, tăng mạnh 45,9% so với cùng kỳ. Tổng lượng xe nhập khẩu từ 3 quốc gia này chiếm khoảng 95% tổng số ô tô nguyên chiếc được đưa về Việt Nam trong 8 tháng.

Đáng chú ý, nếu xét về giá trị thay vì số lượng, thứ tự lại có sự thay đổi. Trung Quốc là quốc gia đứng đầu về kim ngạch ô tô xuất khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng, với giá trị đạt 1,567 tỷ USD, tăng 58,8% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, kim ngạch ô tô nhập khẩu từ Indonesia đạt 1,011 tỷ USD và Thái Lan đạt 923 triệu USD. Như vậy, dù số lượng xe Trung Quốc nhập khẩu thấp hơn Indonesia và tương đương Thái Lan, tổng giá trị lại cao hơn đáng kể.

Tính bình quân, mỗi ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc có giá trị kê khai khoảng 35.344 USD (919 triệu đồng). Con số này cao hơn đáng kể mức bình quân 20.783 USD/xe của Thái Lan và 14.368 USD/xe của Indonesia.

Giá trị kim ngạch ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc cao một phần do cơ cấu mặt hàng có nhiều dòng xe chuyên dụng phục vụ công trình với giá trị lớn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các dòng xe du lịch, tức ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, của Trung Quốc cũng đang dần rời xa định vị chỉ dựa vào lợi thế giá rẻ.

Những năm gần đây, ô tô Trung Quốc đưa về Việt Nam ngày càng đa dạng về kiểu dáng và phân khúc. Bên cạnh một số mẫu xe có giá bán cạnh tranh, thị trường đã xuất hiện nhiều mẫu SUV có giá cao, thậm chí cả xe sang mang thương hiệu Trung Quốc.

Trong năm nay, có thể kể đến Lotus Emeya và Lotus Eletre, với giá bán từ 4,448 tỷ đồng đến 7,188 tỷ đồng. Đây là những mẫu xe cho thấy các thương hiệu Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện tại những phân khúc có giá trị cao hơn trên thị trường Việt Nam.

Một ví dụ khác là Lynk & Co 900, dòng SUV đầu bảng của thương hiệu Lynk & Co. Mẫu xe này có giá niêm yết 3,069 tỷ đồng, thậm chí cao hơn Volkswagen Teramont Pro, mẫu xe có giá từ 2,799-2,888 tỷ đồng.

Những năm gần đây, ô tô Trung Quốc đưa về Việt Nam ngày càng nhiều, cả về kiểu dáng lẫn phân khúc.

Như vậy, đà tăng của ô tô Trung Quốc tại Việt Nam không chỉ thể hiện ở số lượng xe nhập khẩu. Giá trị bình quân mỗi xe cũng cho thấy cơ cấu các sản phẩm đưa vào thị trường đang có sự phân hóa, từ những mẫu xe phổ thông đến các dòng SUV và xe có giá trị cao.

Việt Nam đang là thị trường tiềm năng với các hãng xe Trung Quốc khi có hơn 10 thương hiệu đang chính thức được phân phối. Không dừng lại ở đó, một số cái tên khác đến từ Trung Quốc cũng đang rục rịch ra mắt khách Việt, có thể kể đến: Zeekr, Li Auto, Changan, DFSK, Forthing, Deepal và iCaur.

Việc ngày càng nhiều thương hiệu và mẫu xe Trung Quốc xuất hiện cho thấy nguồn cung từ thị trường này đang trở nên đa dạng hơn cả về sản phẩm lẫn mức giá.

Nếu trước đây lợi thế giá bán thường được nhắc đến khi nói về xe Trung Quốc, nhóm sản phẩm hiện diện tại Việt Nam đang mở rộng sang cả những phân khúc có giá trị cao.