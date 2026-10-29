Quốc gia nào có số mèo vượt quá số dân?

Cyprus (đảo Síp, tên chính thức là Cộng hòa Síp) là một đảo quốc ở phía Đông biển Địa Trung Hải. Cyprus được biết đến là “đảo mèo” do có số lượng mèo còn lớn hơn số cư dân sống tại đây.

1,3 triệu dân và hơn 2 triệu con mèo

Theo trang tin En.philenews của Cyprus, một nghiên cứu khoa học mới cho thấy, số lượng mèo ở Cyprus đã vượt quá 2 triệu con, vượt quá số lượng cư dân thường trú của nước này (khoảng 1,3 triệu người). Điều này có nghĩa là cứ mỗi người tại Cyprus lại có hơn một con mèo. Tỷ lệ người trên động vật này khiến đảo Síp trở thành một nơi độc đáo trên thế giới.

Số mèo ở Cyprus nhiều hơn số dân. (Ảnh: Dom)

Nghiên cứu do các nhà khoa học Jamie L. DeLeeuw và Harry Eckman thực hiện, được công bố trên tạp chí quốc tế Frontiers in Animal Science. Nghiên cứu dựa trên các cuộc phỏng vấn sâu rộng với 44 chuyên gia và tình nguyện viên làm việc trong lĩnh vực này tại Cyprus, Hy Lạp và Bồ Đào Nha.

Mèo đặc biệt phổ biến ở các khu du lịch, gần các tu viện, trên các tàn tích của các thành phố cổ và thậm chí cả trên các bãi biển.

Vì sao Cyprus có nhiều mèo hơn số dân?

Sự bùng nổ quần thể mèo ở Cyprus gắn liền với lịch sử lâu đời của đảo quốc này, từ khoảng 10.000 năm trước.

Năm 2004, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một ngôi mộ cổ có niên đại khoảng 9.500 năm tại Shillourokambos (Cyprus). Trong mộ, hài cốt của một chú mèo được chôn cẩn thận bên cạnh người. Phát hiện này chứng minh Cyprus là nơi con người thuần hóa mèo sớm nhất thế giới, trước cả thời kỳ Ai Cập cổ đại.

Theo truyền thuyết, vào thế kỷ thứ 4, đảo quốc lớn thứ ba ở Địa Trung Hải trải qua một đợt hạn hán lịch sử khiến loài rắn độc sinh sôi nảy nở khắp nơi, uy hiếp cuộc sống của người dân. Chứng kiến ​​tình cảnh nguy cấp này, Hoàng thái hậu Helena (mẹ của Hoàng đế Constantine Đại đế) đã ra lệnh chở hàng thuyền mang theo hơn 1.000 con mèo từ Ai Cập và Palestine về để tiêu diệt rắn.

Loài mèo xuất hiện khắp nơi tại Cyprus. (Ảnh: Dom)

Tu viện Agios Nikolaos ton Gaton - Thánh Nicholas của những chú mèo - được thành lập trên bán đảo Akrotiri gần Limassol để nuôi dưỡng và chăm sóc mèo. Các nhà sư rung một chiếc chuông vào giờ cho ăn và một chiếc chuông khác để sai mèo đi săn.

Phương pháp đó đạt hiệu quả. Loài rắn được khống chế và những con mèo ở lại. Tu viện vẫn còn tồn tại đến ngày nay, vẫn chăm sóc mèo, và là một trong những tu viện Kitô giáo lâu đời nhất trên thế giới.

Đó là lý do tại sao người ta nói rằng mèo đã thực sự cứu Cyprus.

Vì sao số mèo tại Cyprus tăng nhanh?

Nhiều thế kỷ đã trôi qua, nhưng tình yêu của người dân Cyprus dành cho mèo càng thêm bền chặt. Người dân Cyprus có truyền thống hiếu khách và đặc biệt tôn trọng loài mèo. Việc đặt đồ ăn, nước uống cho mèo trước cửa nhà hay tại các khu vực công cộng đã trở thành thói quen sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng.

Khí hậu thuận lợi giúp mèo ở Cyprus có tỷ lệ sống cao. (Ảnh: Dom)

Bên cạnh đó, khí hậu Địa Trung Hải ấm áp, mùa đông không quá khắc nghiệt, giúp tỷ lệ mèo con sống sót trong tự nhiên đạt mức rất cao.

Chương trình triệt sản mèo hoang

Hình ảnh hàng ngàn chú mèo thân thiện thong dong trên phố là một điểm cộng lớn thu hút hàng triệu khách du lịch đến Cyprus mỗi năm. Tuy nhiên, việc số mèo vượt quá số dân cũng đặt ra thách thức không nhỏ: nguy cơ lây lan bệnh tật giữa các đàn mèo hoang tăng cao.

Chính phủ Cyprus cho biết triển khai chương trình triệt sản mèo hoang. (Ảnh: En.philenews)

Để ứng phó, chính phủ Cyprus cho biết triển khai chương trình triệt sản mèo hoang với mức chi ngân sách lên tới 300.000 Euro mỗi năm.

Các nhà bảo vệ động vật nhận định rằng việc chi tiền triệt sản là bước khởi đầu, Cyprus cần một chiến lược quốc gia dài hạn và đồng bộ hơn mới có thể kiểm soát triệt để số lượng mèo hoang.