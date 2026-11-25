Hệ thống phòng không Patriot tại căn cứ quân sự ở Sochaczew, Ba Lan. (Ảnh: Reuters)

Ngày 24/11, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk và Thứ trưởng Chiến tranh Mỹ Emil Michael ký thỏa thuận tại Lầu Năm Góc.

Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, thỏa thuận sẽ giúp đưa các thành quả nghiên cứu và phát triển vào ứng dụng quân sự thực tế, phục vụ lực lượng vũ trang hai nước.

Thỏa thuận khép lại 17 năm đàm phán, tạo khuôn khổ triển khai các dự án nghiên cứu quốc phòng, phát triển công nghệ, trao đổi dữ liệu kỹ thuật và chuyên môn giữa hai nước.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, thỏa thuận sẽ cho phép các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nước này tham gia chương trình nghiên cứu và phát triển cùng các đối tác Mỹ.

Việc tham gia ngay từ giai đoạn đầu phát triển công nghệ sẽ giúp các trang thiết bị quân sự trong tương lai phù hợp hơn với yêu cầu của lực lượng vũ trang Ba Lan.

Tướng Marcin Górka, người phụ trách đổi mới công nghệ trong lực lượng vũ trang Ba Lan, nói rằng thỏa thuận sẽ mở cửa các phòng thí nghiệm quân sự Mỹ cho giới khoa học và kỹ sư Ba Lan.

Theo ông Górka, hai nước sẽ có thể cùng phát triển các hệ thống chống máy bay không người lái và những dòng máy bay không người lái tiên tiến, với hoạt động thử nghiệm được tiến hành tại cả hai quốc gia.

Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Ba Lan tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và trở thành một trong những khách hàng lớn mua vũ khí Mỹ.

Theo trang tin Notes from Poland, trong giai đoạn 2021-2025, Ba Lan là nước nhập khẩu vũ khí nhiều nhất trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với khoảng 44% số vũ khí nhập khẩu đến từ Mỹ, bao gồm tiêm kích F-35, xe tăng Abrams, hệ thống phòng không Patriot và hệ thống pháo phản lực HIMARS.

Tuy nhiên, thời gian gần đây Ba Lan tìm cách chuyển từ vai trò khách hàng sang đối tác của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Đầu tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã ký tuyên bố về mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương.

Vào tháng 10, Ba Lan được chọn làm địa điểm xây dựng cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa tên lửa Patriot đầu tiên bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Trước đó, vào tháng 5, một thỏa thuận thành lập trung tâm bảo dưỡng động cơ xe tăng Abrams tại Ba Lan đã được ký kết.

Trong năm nay, tập đoàn quốc phòng nhà nước PGZ của Ba Lan trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại châu Âu sản xuất tên lửa hành trình Barracuda-500M của Mỹ.

Tập đoàn quốc phòng Mỹ Northrop Grumman và nhà sản xuất vũ khí Ba Lan Niewiadów-PGM đã công bố kế hoạch hợp tác sản xuất đạn pháo tại Ba Lan.

Ba Lan đang xúc tiến việc cho phép mở một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ trên lãnh thổ nước này. Trong chuyến thăm Mỹ, Thứ trưởng Tomczyk cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến đưa ra quyết định vào đầu tháng 12.