Quốc gia châu Âu đầu tiên giáng 'đòn' lên cả 10 nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga

Trong tuần này, Vương quốc Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà sản xuất dầu Slavneft của Nga cùng một loạt thực thể và tàu thuyền liên quan đến lĩnh vực năng lượng của gã khổng lồ Á-Âu.

Đòn trừng phạt mới nhất ược công bố khi các nhà lãnh đạo châu Âu nhóm họp tại Dublin (Ireland). Theo đó, Anh đã tự định vị mình là quốc gia đầu tiên áp đặt hạn chế lên cả 10 nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga.

Các gói trừng phạt trước đó của Anh đã nhắm vào những tập đoàn dầu khí hàng đầu của Moscow – bao gồm Rosneft, Lukoil, Gazprom Neft, Surgutneftegas và công ty con Bashneft.

London cũng từng đưa các nhà sản xuất lớn khác – gồm cả các đơn vị độc lập lẫn các đơn vị có liên kết với nhà nước như Tatneft, Russneft, Zarubezhneft và INK Capital – vào "danh sách đen"

Các biện pháp mới nhắm vào các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga – vốn được sử dụng để vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) – cùng các công ty than lớn và dự án dầu khí ở Bắc Cực mang tên Vostok Oil thuộc tập đoàn Rosneft.

Nhà máy lọc dầu Slavneft-YaNOS thuộc sở hữu của công ty dầu khí Nga Slavneft, tại thành phố Yaroslavl, Nga. Ảnh: Caspian Post

Theo chính phủ Anh, các biện pháp hạn chế này nhắm vào hầu hết mọi giai đoạn tạo doanh thu trong lĩnh vực dầu khí của Nga, bao gồm các công ty khai thác, mạng lưới thương mại, chuỗi cung ứng và các tàu vận tải.

Mục tiêu của gói biện pháp này là tiếp tục hạn chế khả năng kiếm tiền từ xuất khẩu năng lượng của Moscow, từ đó ngăn chặn việc sử dụng nguồn vốn này để tài trợ cho chiến dịch quân sự của Điện Kremlin tại Ukraine.

Trong một tuyên bố vào ngày 12/11 trên trang web của chính phủ Anh, Thủ tướng Andy Burnham kêu gọi các đối tác châu Âu duy trì và gia tăng áp lực lên Moscow, đồng thời lập luận rằng những tiến bộ đạt được gần đây trong các cuộc đàm phán hòa bình không nên là lý do để nới lỏng các nỗ lực hiện tại.

"Các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đã có những bước tiến, nhưng đây không phải là lúc để chủ quan. Chúng ta phải tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga để buộc nước này đồng ý với một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức", Thủ tướng Burnham cho biết trong tuyên bố.

Theo ông Burnham, các biện pháp hạn chế mới được thiết kế nhằm gia tăng áp lực lên nguồn thu từ dầu mỏ của Nga, từ đó góp phần chấm dứt cuộc xung đột.

"Tất cả chúng ta hiện cần tận dụng đà tiến triển từ các cuộc đàm phán để tìm ra hướng đi đảm bảo an ninh cho chính quốc gia chúng ta cũng như cho toàn châu lục", ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng châu Âu cần đóng vai trò tích cực trong tiến trình đàm phán, song song với việc duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Minh Đức (Theo United24 Media, UATV)