Quốc gia châu Âu bí ẩn mua hệ thống PULS để phòng thủ biên giới với Nga

Tập đoàn Elbit Systems của Israel đã ký hợp đồng trị giá khoảng 235 triệu đô la để cung cấp các tên lửa EXTRA-MR dành cho hệ thống pháo phản lực dẫn đường (MLRS) PULS theo đơn đặt hàng của một đối tác giấu tên tại châu Âu nhằm phòng thủ khu vực biên giới Nga.

Dự kiến ​​hợp đồng nói trên sẽ được hoàn thành trong thời hạn 3 năm. Theo thỏa thuận, Tập đoàn Elbit Systems sẽ cung cấp tên lửa EXTRA-MR, các bệ phóng thuộc tổ hợp PULS và gói hỗ trợ hậu cần.

Đáng chú ý ở chỗ EXTRA-MR là tên lửa dẫn đường chính xác thế hệ mới, được thiết kế để tấn công hiệu quả các mục tiêu trọng yếu ở cự ly lên đến 80 km, nó được tích hợp hoàn toàn với bệ phóng PULS và các hệ thống chỉ huy và kiểm soát C4I hiện có.

Lịch sử hình thành hệ thống PULS (Hệ thống pháo phản lực dẫn đường chính xác đa năng) bắt đầu từ tổ hợp tên lửa Lynx của Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Israel (Israel Military Industries - IMI).

Sau đó hệ thống Lynx được Elbit Systems mua lại bản quyền, các kỹ sư của tập đoàn đã tìm cách tạo ra một nền tảng module đa năng, có khả năng phóng nhiều loại tên lửa mà không cần sửa đổi sâu về mặt kỹ thuật.

Đặc điểm khái niệm nổi bật của hệ thống PULS là việc sử dụng sơ đồ dạng module linh hoạt. Tổ hợp này được trang bị 2 container vận chuyển - phóng (TLC) thống nhất.

Mỗi container có thể mang theo một loại tên lửa cụ thể, tùy thuộc vào nhiệm vụ chiến đấu, trong đó bao gồm từ đạn không điều khiển, cho đến tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có độ chính xác cao.

Hệ thống PULS MLRS có khả năng sử dụng tên lửa AccuLAR-122 (18 tên lửa sẵn sàng trên xe phóng, tầm bắn tối đa 35 km), cũng như AccuLAR-160 (10 tên lửa trên xe phóng, tầm bắn lên đến 40 km).

Đáng chú ý nhất là hệ thống có khả năng bắn đạn EXTRA (4 tên lửa trên xe phóng, tầm bắn lên đến 150 km), cũng như tên lửa đạn đạo chiến thuật Predator Hawk (2 tên lửa, tầm bắn lên đến 300 km).

Loại đạn chủ lực của hệ thống PULS chính là EXTRA (Extended Range Artillery) có đường kính 306 mm, chiều dài khoảng 4,7 m và tổng khối lượng dưới 450 kg. Nó được trang bị đầu đạn nổ mạnh phân mảnh hoặc xuyên phá có trọng lượng lên đến 120 kg.

Độ chính xác cao của tên lửa EXTRA và EXTRA-MR đạt được nhờ hệ thống dẫn đường kết hợp với định vị vệ tinh GPS và cơ chế quán tính, cung cấp độ lệch xác suất vòng tròn nhỏ hơn 10 m ở cự ly tác chiến tối đa.

Hệ thống PULS có thể tích hợp trên nhiều loại khung gầm xe tải việt dã bánh lốp với khả năng mang tải từ 10 tấn trở lên (ví dụ Tatra, MAN hoặc Scania). Xe phóng có thể được triển khai từ vị trí trú ẩn đến nơi chiến đấu trong vòng chưa đầy 3 phút.

Mức độ linh hoạt và đặc tính kỹ chiến thuật cao của hệ thống PULS đã đảm bảo nhu cầu cao đối với tổ hợp vũ khí này trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh Lực lượng Phòng vệ Israel, nơi PULS được sử dụng với tên gọi Lahav, tổ hợp này và các phiên bản cải tiến của nó còn được Hà Lan, Đan Mạch, Đức (phiên bản MARS 3) và một số quốc gia NATO cùng với Trung Đông lựa chọn.