Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Bác sĩ xét nghiệm mẫu bệnh phẩm để kiểm tra tình trạng nhiễm HIV/AIDS. Ảnh: THX

Fiji đang chuẩn bị triển khai chương trình cung cấp bơm kim tiêm chính thức, trong khuôn khổ các biện pháp ứng phó toàn diện của chính phủ trước tình trạng số ca nhiễm HIV gia tăng mạnh.

Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ trưởng Lalabalavu cho biết, Fiji ghi nhận tổng cộng 2.016 ca nhiễm HIV mới được chẩn đoán trong năm 2025, trong khi tỷ lệ hiện nhiễm HIV ở phụ nữ đến khám thai đã tăng lên khoảng 2%.

Chính phủ Fiji đã lên kế hoạch kết hợp chương trình cung cấp bơm kim tiêm với việc mở rộng xét nghiệm và điều trị HIV, tăng cường khả năng tiếp cận liệu pháp dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) cũng như các biện pháp tiêm phòng HIV tác dụng kéo dài.

Bên cạnh đó, ông Lalabalavu khẳng định chính phủ cũng sẽ giải quyết các yêu cầu về mặt pháp lý, đào tạo nhân viên y tế, bảo đảm nguồn cung vật tư y tế và tăng cường phối hợp với các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Một ủy ban gồm 5 thành viên trong Nội các đã được thành lập nhằm giúp giải quyết vướng mắc về hành chính và quy định khiến việc triển khai bị chậm trễ.

Ông Lalabalavu cho biết Fiji hiện đã có đủ lượng bơm kim tiêm dự trữ, đang được bảo quản tại một nhà kho ở thủ đô Suva.

Theo thống kê, Fiji đã ghi nhận số ca nhiễm mới tăng gấp 10 lần trong thập kỷ qua, tính cả đợt tăng đột biến trong năm ngoái. Tiêm chích ma túy được cho là nguyên nhân chính khiến số ca nhiễm HIV gia tăng tại nước này và có nguy cơ lây lan sang các quốc đảo Thái Bình Dương khác.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương - ông Saia Ma'u Piukala vào tháng 10/2025 nhấn mạnh cần có các phương pháp tiếp cận chiến lược và có mục tiêu để phòng ngừa, xét nghiệm và điều trị phù hợp trước các đợt bùng phát cụ thể cũng như bảo vệ nhũng nhóm dân số bị ảnh hưởng.