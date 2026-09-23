Quốc đảo Nauru đổi tên thành Naoero để khẳng định bản sắc dân tộc

Tổng thống David Adeang thông báo quyết định đổi tên nước trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ

Quốc đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương trước đây được thế giới biết đến với tên gọi Nauru đã chính thức công bố tên mới là Naoero, trong nỗ lực khôi phục cách gọi truyền thống và khẳng định bản sắc dân tộc.

Theo tuyên bố được đưa ra tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, đây không phải là một sự thay đổi mà là sự trở về với tên gọi vốn có của quốc gia này.

Tổng thống David Adeang thông báo quyết định trên khi phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới.

Ông cho biết cái tên Nauru được sử dụng rộng rãi trong nhiều năm là phiên bản được điều chỉnh để người nước ngoài dễ phát âm, trong khi người dân trên đảo từ lâu vẫn sử dụng tên gọi truyền thống là Naoero.

Ông nhấn mạnh đây là hành động nhằm “khẳng định một sự thật” và tôn vinh di sản văn hóa của đất nước.

Naoero là quốc gia nhỏ thứ 3 trên thế giới

Quốc gia rộng khoảng 21 km² với dân số khoảng 12.000 người đã công bố kế hoạch đổi tên từ tháng 8 vừa qua.

Cùng với tên quốc gia, mã quốc tế cũng được đổi từ NRU sang NRO, còn công dân nước này sẽ được gọi là dei-Naoero thay vì Nauruan như trước đây.

Theo giới chức, cách phát âm mới là “Now-ero”, khác với cách đọc phổ biến trước đây là “Now-roo”. Tổng thống Adeang cho rằng tên gọi mới mang theo ký ức về tổ tiên, ngôn ngữ và bản sắc của người dân Naoero.

Nauru giành độc lập năm 1968 sau thời gian dài nằm dưới sự quản lý của Đức, Anh, Australia và New Zealand. Việc đổi tên được xem là một phần trong nỗ lực khẳng định bản sắc hậu thuộc địa, tương tự nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Kết thúc bài phát biểu tại Liên hợp quốc, sau khi đề cập các thách thức như biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng và phát triển kinh tế, Tổng thống Adeang gửi một thông điệp ngắn gọn tới cộng đồng quốc tế: “Hãy gọi đúng tên của chúng tôi”.

Theo AP