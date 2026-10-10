Quốc đảo có gần 183.000 con rùa khổng lồ, đông hơn cả dân số

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Ecology and Evolution, quần thể rùa khổng lồ Aldabra (Aldabrachelys gigantea) đang phát triển ổn định tại đảo san hô Aldabra, thuộc quốc đảo Seychelles ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi phía đông châu Phi.

Rùa khổng lồ Seychelles là loài rùa cạn quý hiếm và đặc trưng của quần đảo Seychelles thuộc Ấn Độ Dương. Ảnh: Unsplash

Các nhà khoa học ước tính có gần 183.000 cá thể rùa trưởng thành và chưa trưởng thành sinh sống trên đảo san hô này. Con số vượt dân số Seychelles, hiện vào khoảng 135.000 người, đánh dấu một thành công đáng chú ý trong công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Rùa khổng lồ Aldabra là một trong những loài rùa cạn lớn nhất thế giới, có thể nặng tới 250 kg và sống khoảng 150 năm. Đặc biệt, cá thể rùa nổi tiếng tên Jonathan, hiện sống trên đảo St. Helena ở Nam Đại Tây Dương, được ước tính đã 194 tuổi và sẽ bước sang tuổi 195 vào tháng 12 năm nay.

Không chỉ nổi tiếng về kích thước và tuổi thọ, rùa Aldabra còn giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Là loài động vật lớn nhất trên đảo Aldabra, chúng có tác động đến môi trường sống tương tự như voi. Trong quá trình tìm kiếm thức ăn, rùa có thể làm đổ những cây nhỏ, ăn lá và phát tán hạt giống thông qua phân, góp phần duy trì sự đa dạng của thảm thực vật.

Để xác định quy mô quần thể rùa, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu khảo sát thu thập từ năm 2018 đến năm 2022.

Kết quả cho thấy quần thể rùa tương đối ổn định trong giai đoạn 2018-2021, với số lượng ước tính gần 183.000 cá thể. Đây là một trong những cuộc đánh giá toàn diện và chính xác nhất từ trước đến nay về số lượng rùa khổng lồ trên đảo Aldabra.

Đáng chú ý, vào thế kỷ 19, hoạt động săn bắt và khai thác quá mức từng khiến quần thể rùa tại đây suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn chưa đầy 1.000 cá thể.

Nhờ những nỗ lực bảo vệ kéo dài nhiều thập kỷ, loài rùa này đã dần phục hồi. Năm 1981, Aldabra được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt. Một năm sau, UNESCO đưa đảo san hô này vào danh sách Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Bà Frauke Fleischer-Dogley, Giám đốc điều hành Quỹ Đảo Seychelles và đồng tác giả nghiên cứu, nhận định sự hiện diện của hơn 180.000 con rùa khổng lồ sống tự do trên Aldabra là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của những nỗ lực bảo tồn lâu dài.