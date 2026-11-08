Quốc Cường Gia Lai sau khi thay tổng giám đốc

Tuần qua, VN-Index giảm 16,26 điểm xuống mức 1.725,36 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 830 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 16.820 tỷ đồng/phiên. Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 256,73 điểm, tăng 3,99 điểm so với tuần trước. Khối lượng giao dịch đạt gần 67 triệu đơn vị/phiên, giá trị giao dịch hơn 910 tỷ đồng/phiên.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 12,67 triệu đơn vị nhưng giá trị là bán ròng 869 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 4,85 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 66 tỷ đồng.

Với thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 0,28 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị là bán ròng gần 8 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 2-6/11 trên toàn thị trường, khối ngoại mua ròng 17,8 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị vẫn bán ròng hơn 810 tỷ đồng.

Thay đổi chiến lược

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian nhận ý kiến trước ngày 16/11. Theo đó, QCG trình cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số ngành nghề kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Như Loan quay lại ghế Tổng giám đốc, Quốc Cường Gia Lai có nhiều thay đổi quan trọng. Ảnh: Znews.

Quốc Cường Gia Lai bỏ một số ngành nghề như sản xuất giường, tủ bàn, ghế; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; hoạt động viễn thông có dây; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; sản xuất điện; và truyền tải và phân phối điện.

QCG cho biết, hiện tại một số mã ngành đăng ký kinh doanh chưa ghi rõ nội dung loại trừ đối với các hoạt động thuộc diện Nhà nước độc quyền hoặc nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường. Vì vậy dẫn đến việc hồ sơ đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa bị áp mức hạn chế 0% đối với toàn bộ mã ngành.

Việc sửa đổi nội dung chi tiết (ghi rõ điều khoản loại trừ) đối với các ngành nghề nhạy cảm, việc điều chỉnh này giúp QCG giữ nguyên được các mã ngành kinh doanh thực tế nhưng không bị vướng quy định hạn chế tiếp cận thị trường của dòng vốn ngoại.

Ngoài ra, QCG cũng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Với hơn 275 triệu cổ phiếu đang lưu hành, QCG sẽ phát hành hơn 27 triệu cổ phiếu trong lần trả cổ tức này. Nếu hoàn thành, vốn điều lệ của QCG sẽ tăng lên hơn 3.026 tỷ đồng.

Hồi giữa tháng 10, QCG thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan. Đáng chú ý, bà Loan được giới thiệu là Tổng Giám đốc QCG.

Quý III năm nay, QCG ghi nhận doanh thu gần 27 tỷ đồng (giảm 76% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 7 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 24 tỷ đồng, tức giảm 31 tỷ đồng.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm nay, QCG ghi nhận doanh thu hơn 107 tỷ đồng (giảm gần 70% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế gần 175 tỷ đồng (tăng 413% so với cùng kỳ năm trước). Như vậy, QCG mới hoàn thành 64% kế hoạch năm.

Hơn 300 triệu cổ phiếu lên sàn HoSE

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) nhận hồ sơ niêm yết gần 161 triệu cổ phiếu Công ty CP Công nghệ Á Mỹ (Amy Grupo - mã chứng khoán: AMY).

Trước lúc nộp hồ sơ niêm yết, Amy Grupo đã IPO thành công hơn 16 triệu cổ phiếu với giá 48.900 đồng/cổ phiếu và lên kế hoạch niêm yết trên sàn HoSE tháng 11. Giá tham chiếu chào sàn HoSE sẽ bằng giá IPO là 48.900 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 149 triệu cổ phiếu niêm yết, vốn hoá ngày chào sàn của Tôn Đông Á khoảng 1.789 tỷ đồng. Ảnh: GDA.

Đáng chú ý, cả 5 lãnh đạo Amy Grupo đã bán hơn 14,4 triệu cổ phiếu AMY, tương đương gần 9% vốn điều lệ vào ngày 29/10. Trong đó, ông Lương Văn Mỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị AMY bán 4,42 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu xuống 17,41% vốn, ông Đinh Quốc Tuấn - Tổng giám đốc AMY bán 4,04 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu xuống 14,4% vốn…

Ngược lại, Japan Vietnam Capital Fund I mua 8.356.400 cổ phiếu AMY để nâng sở hữu lên 5,2% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn.

HoSE thông báo, Công ty CP Tôn Đông Á (mã chứng khoán: GDA) niêm yết sàn HoSE vào ngày 12/11, giá tham chiếu 12.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 149 triệu cổ phiếu niêm yết, vốn hoá ngày chào sàn của Tôn Đông Á khoảng 1.789 tỷ đồng. Biên độ biến động phiên đầu tiên là 20%.

Trước đó, vào ngày 9/10, Tôn Đông Á chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng. Với hơn 149 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tôn Đông Á trả hơn 149 tỷ đồng cho cổ đông.