Quốc Cường Gia Lai (QCG) sắp phát hành hơn 27,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ vượt 3.000 tỷ đồng

QCG phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã ck: QCG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Theo phương án, Quốc Cường Gia Lai dự kiến phát hành hơn 27,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ phiếu và cứ 10 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi tính toán sẽ được hủy bỏ.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị số cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá hơn 275 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Thời gian thực hiện dự kiến sau khi công ty nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Quốc Cường Gia Lai sẽ tăng từ hơn 2.751 tỷ đồng lên hơn 3.026 tỷ đồng.

Doanh thu sụt mạnh, lỗ 7 tỷ trong quý III

Trong quý III năm 2026, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 26,8 tỷ đồng, giảm sâu 76% so với cùng kỳ năm trước. Đi kèm với sự sụt giảm doanh thu, lợi nhuận sau thuế của công ty cũng chuyển sang mức lỗ 7 tỷ đồng, giảm 31 tỷ đồng so với khoản lãi 24 tỷ đồng ghi nhận trong quý III năm 2025. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thu hẹp đáng kể, từ mức 41,1% xuống chỉ còn 15,7%.

Cụ thể, lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 90,8% xuống mức 4,2 tỷ đồng. Các khoản chi phí vận hành dù đã được tiết giảm, trong đó chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 59% về mức 4,9 tỷ đồng, và chi phí tài chính giảm nhẹ xuống 6,54 tỷ đồng, nhưng vẫn vượt quá khoản lợi nhuận gộp khiêm tốn tạo ra. Việc không đủ nguồn thu để bù đắp các chi phí cố định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến khoản lỗ sau thuế trong quý III. Theo giải trình của Quốc Cường Gia Lai, doanh thu và lợi nhuận quý III/2026 giảm so với cùng kỳ là do giảm bàn giao căn hộ cho khách hàng và đã chuyển nhượng các nhà máy thủy điện.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Quốc Cường Gia Lai mang về doanh thu thuần gần 107,6 tỷ đồng, giảm 69,6% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 174,7 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai tại thời điểm 30/9/2026 đạt 8.193,6 tỷ đồng, giảm 6,3% so với đầu năm. Tài sản dở dang dài hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.405,4 tỷ đồng, tương đương 65,97% tổng tài sản. Toàn bộ khoản mục này nằm tại dự án Phước Kiển, nơi công ty còn phải thanh toán 1.471,4 tỷ đồng trong tổng số 2.882,8 tỷ đồng chi phí liên quan.

Thuyết minh báo cáo tài chính cũng tiết lộ công ty đã tạm nộp số tiền 256 tỷ đồng liên quan đến vụ án tại dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn, tăng 156 tỷ đồng so với con số 100 tỷ đồng hồi đầu năm. Bất chấp những áp lực về dòng tiền, tổng nợ vay tài chính của doanh nghiệp đã giảm 12% so với đầu năm, lùi về mức 910,07 tỷ đồng và duy trì tỷ lệ an toàn ở mức 18,5% so với tổng vốn chủ sở hữu.