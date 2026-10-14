Quốc Cường Gia Lai (QCG) đưa bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại vị trí Tổng giám đốc sau khi chấp hành xong án phạt

Sự trở lại của cổ đông chi phối sau vụ án Bến Vân Đồn

Ngày 12 tháng 10, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) phát đi thông báo thay đổi chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Hội đồng quản trị doanh nghiệp giao Chủ tịch Lại Thế Hà thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện và cập nhật địa chỉ trụ sở chính. Theo đó, ông Nguyễn Quốc Cường sẽ rời vị trí điều hành cao nhất để nhường lại cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Như Loan.

Việc điều chỉnh nhân sự này được công bố không lâu sau khi Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TPHCM quyết định giảm án cho bà Loan từ 18 tháng tù cho hưởng án treo xuống còn 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ. Cơ quan tòa án đồng thời xác định nữ doanh nhân này đã chấp hành xong hình phạt. Trước đó, vào ngày 19 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bà Loan vì tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại dự án bất động sản số 39 và 39B Bến Vân Đồn, quận 4, TPHCM. Ngay sau sự việc trên, công ty đã phải miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của bà vào ngày 22 tháng 7 năm 2024 và đưa ông Cường lên thay thế.

Bà Nguyễn Thị Như Loan là người có quá trình gắn bó lâu dài và nắm giữ vai trò chi phối tại doanh nghiệp bất động sản này. Từ năm 1994 đến tháng 2 năm 2007, bà đảm nhận vị trí Giám đốc Xí nghiệp tư doanh Quốc Cường, tiền thân của Quốc Cường Gia Lai. Khi doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa vào tháng 3 năm 2007, bà giữ đồng thời chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Đến tháng 8 năm 2020, bà quyết định thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tính đến thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2026, công ty có vốn điều lệ hơn 2.751 tỷ đồng. Cá nhân bà Loan đang nắm giữ 37,05% cổ phần, tỷ lệ đủ để thực hiện quyền phủ quyết các quyết sách lớn. Cổ đông lớn thứ hai là bà Nguyễn Ngọc Huyền My, con gái bà Loan, sở hữu 14,32% vốn.

Hoạt động kinh doanh thoát lỗ nhờ dòng tiền từ chuyển nhượng dự án

Về tình hình tài chính trong nửa đầu năm 2026, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt 80,78 tỷ đồng, giảm 66,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng trong quý 2 năm 2026, doanh thu công ty mang về chưa tới 11,5 tỷ đồng và gần như toàn bộ đến từ mảng bán điện, trong khi mảng kinh doanh bất động sản cốt lõi không mang lại đồng doanh thu nào. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính chỉ đạt 22,31 tỷ đồng, hoàn toàn không đủ bù đắp tổng chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 38,34 tỷ đồng.

Công ty có thể thoát cảnh thua lỗ nhờ ghi nhận khoản thu nhập đột biến. Báo cáo tài chính cho thấy Quốc Cường Gia Lai có khoản lợi nhuận khác lên tới 242,42 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Nguồn thu này chủ yếu phát sinh từ việc chuyển nhượng các nhà máy thủy điện mang về hơn 903 tỷ đồng doanh thu khác trong quý 2. Nhờ thương vụ thoái vốn này, lợi nhuận sau thuế sáu tháng đầu năm 2026 của doanh nghiệp đạt 181,69 tỷ đồng, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước.

Liên quan đến các nghĩa vụ tài chính trong vụ án số 39 và 39B Bến Vân Đồn, báo cáo bán niên 2026 cho biết công ty đã tạm nộp tổng cộng 256 tỷ đồng cho cơ quan chức năng, tăng thêm 156 tỷ đồng so với số dư 100 tỷ đồng ghi nhận hồi đầu năm. Số tiền này được hạch toán vào khoản phải thu và được bảo lãnh bằng các biên bản thỏa thuận hỗ trợ tài chính không tính lãi từ bên thứ ba. Lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai giải trình rằng bản án hình sự sơ thẩm ban hành ngày 10 tháng 4 năm 2026 chưa xác định rõ nghĩa vụ tài chính cụ thể của công ty. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ án và đánh giá các ảnh hưởng liên quan khi có quyết định chính thức cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền.