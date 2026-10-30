Quốc Cường Gia Lai (QCG): Doanh thu sụt giảm mạnh, ghi nhận lỗ 7 tỷ đồng trong quý III

Lợi nhuận gộp không đủ bù đắp chi phí, công ty mẹ gánh lỗ trong quý III

Trong quý III năm 2026, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG) ghi nhận doanh thu đạt 26,8 tỷ đồng, giảm sâu 76% so với cùng kỳ năm trước. Đi kèm với sự sụt giảm doanh thu, lợi nhuận sau thuế của công ty cũng chuyển sang mức lỗ 7 tỷ đồng, giảm 31 tỷ đồng so với khoản lãi 24 tỷ đồng ghi nhận trong quý III năm 2025. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thu hẹp đáng kể, từ mức 41,1% xuống chỉ còn 15,7%.

Cụ thể, lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 90,8% xuống mức 4,2 tỷ đồng. Các khoản chi phí vận hành dù đã được tiết giảm, trong đó chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 59% về mức 4,9 tỷ đồng, và chi phí tài chính giảm nhẹ xuống 6,54 tỷ đồng, nhưng vẫn vượt quá khoản lợi nhuận gộp khiêm tốn tạo ra. Việc không đủ nguồn thu để bù đắp các chi phí cố định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến khoản lỗ sau thuế trong quý III.

Ban lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai lý giải, sự đi xuống của kết quả kinh doanh quý III xuất phát từ việc giảm sản lượng bàn giao căn hộ cho khách hàng. Đồng thời, việc công ty đã hoàn tất chuyển nhượng các nhà máy thủy điện từ trước cũng khiến nguồn thu định kỳ từ mảng này bị hụt đi. Đáng chú ý, dữ liệu tài chính cho thấy doanh thu hợp nhất quý III bằng đúng doanh thu riêng của công ty mẹ, trong khi khoản lỗ hợp nhất lại lớn hơn lỗ riêng lẻ khoảng 5,9 tỷ đồng, phản ánh hoạt động kém hiệu quả từ các đơn vị thành viên.

Bức tranh tài chính 9 tháng: Lãi đột biến từ bán tài sản và áp lực dòng tiền dự án

Mặc dù trải qua một quý III đầy khó khăn, bức tranh tài chính lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của Quốc Cường Gia Lai lại ghi nhận lợi nhuận tăng vọt. Doanh thu 9 tháng đạt 107,6 tỷ đồng, giảm 69,6% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại đạt 174,7 tỷ đồng, tăng 413%. Động lực chính cho khoản lãi này đến từ khoản lợi nhuận khác lên tới 242,6 tỷ đồng, chủ yếu thu về từ hoạt động chuyển nhượng các nhà máy thủy điện trong các quý trước. Với kết quả lãi trước thuế 220,2 tỷ đồng sau 9 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành 64,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai tại thời điểm 30/9/2026 đạt 8.193,6 tỷ đồng, giảm 6,3% so với đầu năm. Tài sản dở dang dài hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.405,4 tỷ đồng, tương đương 65,97% tổng tài sản. Toàn bộ khoản mục này nằm tại dự án Phước Kiển, nơi công ty còn phải thanh toán 1.471,4 tỷ đồng trong tổng số 2.882,8 tỷ đồng chi phí liên quan.

Thêm vào đó, thuyết minh báo cáo tài chính cũng tiết lộ công ty đã tạm nộp số tiền 256 tỷ đồng liên quan đến vụ án tại dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn, tăng 156 tỷ đồng so với con số 100 tỷ đồng hồi đầu năm. Bất chấp những áp lực về dòng tiền, tổng nợ vay tài chính của doanh nghiệp đã giảm 12% so với đầu năm, lùi về mức 910,07 tỷ đồng và duy trì tỷ lệ an toàn ở mức 18,5% so với tổng vốn chủ sở hữu. Trong một diễn biến liên quan, vào giữa tháng 10/2026, Quốc Cường Gia Lai đã chính thức bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại vị trí Tổng giám đốc thay thế cho con trai là ông Nguyễn Quốc Cường.