Quốc Cường Gia Lai (QCG): Đề xuất sửa loạt ngành nghề, chuẩn bị phát hành 27,51 triệu cổ phiếu trả cổ tức

QCG muốn điều chỉnh loạt ngành nghề kinh doanh

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã ck: QCG) vừa công bố nội dung tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo tờ trình, QCG đề xuất sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký. Doanh nghiệp cho biết, một số mã ngành hiện tại chưa ghi rõ nội dung loại trừ đối với những hoạt động thuộc diện Nhà nước độc quyền hoặc nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường. Việc này khiến hồ sơ đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty bị áp mức hạn chế 0% đối với toàn bộ các mã ngành có liên quan.

Để tháo gỡ vướng mắc, QCG đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết và ghi rõ các điều khoản loại trừ đối với những ngành nghề nhạy cảm. Theo Công ty, việc điều chỉnh nhằm duy trì các mã ngành kinh doanh thực tế, đồng thời không bị vướng các quy định hạn chế tiếp cận thị trường đối với dòng vốn ngoại.

Thay đổi loạt mã ngành, làm rõ phạm vi kinh doanh

Cụ thể, QCG đề xuất loại bỏ một số ngành nghề đã đăng ký, gồm sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; hoạt động viễn thông có dây và không dây; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; sản xuất điện; truyền tải và phân phối điện.

Song song đó, Công ty đề xuất bổ sung, làm rõ các ngành nghề theo hướng cụ thể hơn, gồm sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.

Đối với ngành truyền tải và phân phối điện, QCG đề xuất bổ sung nội dung loại trừ, không bao gồm các hoạt động truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, trong nội dung ngành nghề bổ sung, QCG cũng đề xuất loại trừ rõ các quyền xuất nhập khẩu, quyền phân phối đối với một số mặt hàng như thuốc lá, xăng dầu, gạo, đường và các sản phẩm thuộc diện hạn chế tiếp cận thị trường.

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về trụ sở Công ty trước ngày 16/11/2026.

Chuẩn bị phát hành 27,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ở diễn biến khác, Quốc Cường Gia Lai mới đây thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, với số lượng dự kiến 27,5 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 1 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 275 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến sau khi QCG nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của Quốc Cường Gia Lai sẽ tăng từ hơn 2.751 tỷ đồng lên hơn 3.026 tỷ đồng.