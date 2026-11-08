Quốc Cường Gia Lai muốn gỡ vướng room ngoại, trả cổ tức sau 4 năm

CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến trước ngày 16/11.

Theo tờ trình, doanh nghiệp cho biết một số ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện chưa ghi rõ nội dung loại trừ đối với các hoạt động thuộc diện Nhà nước độc quyền hoặc nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường. Điều này khiến hồ sơ đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty bị áp mức hạn chế 0% đối với các mã ngành liên quan.

Để tháo gỡ vướng mắc, Quốc Cường Gia Lai đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của một số ngành nghề, làm rõ những hoạt động không thuộc phạm vi kinh doanh. Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh nhằm duy trì các ngành nghề kinh doanh thực tế, đồng thời đáp ứng quy định về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty cũng đề xuất loại bỏ một số mã ngành đã đăng ký như sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; hoạt động viễn thông có dây; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; sản xuất điện; truyền tải và phân phối điện.

Tài liệu lấy ý kiến đồng thời đề xuất bổ sung các mã ngành mới, trong đó có sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện, hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh.

Bên cạnh đó, HĐQT Quốc Cường Gia Lai cũng thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Kế hoạch này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua từ tháng 6/2022.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 27,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10:1. Với tỷ lệ này, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu QCG sẽ nhận thêm một cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

Với 275,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số lượng phát hành dự kiến tương ứng hơn 27,5 triệu đơn vị. Nếu hoàn tất toàn bộ đợt phát hành, vốn điều lệ của Quốc Cường Gia Lai sẽ tăng từ 2.751 tỷ đồng lên khoảng 3.026,4 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành. HĐQT giao bà Nguyễn Thị Như Loan, người đại diện theo pháp luật của công ty, thực hiện các thủ tục liên quan, bao gồm quyết định thời điểm phát hành và ngày chốt danh sách cổ đông.

Động thái mới nhất diễn ra sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Quốc Cường Gia Lai, thay ông Nguyễn Quốc Cường.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu 26,8 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lỗ sau thuế gần 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi 24 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu doanh nghiệp đạt 107,6 tỷ đồng, giảm 69,6% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt 174,7 tỷ đồng, tăng 413%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ khoản lợi nhuận khác 242,6 tỷ đồng, phần lớn liên quan đến hoạt động bán nhà máy thủy điện.

Năm 2026, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu 2.403 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 343 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đạt 220,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 64,2% kế hoạch năm.