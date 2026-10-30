Quốc Cường Gia Lai đứt chuỗi lãi, Phước Kiển vẫn là gánh nặng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) ghi nhận doanh thu thuần 26,8 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán ở mức gần 23 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 4,2 tỷ đồng, giảm hơn 90%.

Quốc Cường Gia Lai báo lỗ sau thuế quý III/2026, chấm dứt chuỗi 8 quý liên tiếp có lãi.

Trong khi đó, doanh thu tài chính chỉ đạt 130 triệu đồng, không đủ bù đắp chi phí tài chính 6,54 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần 4,9 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 7 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 24 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý thua lỗ đầu tiên kể từ quý II/2024, chấm dứt chuỗi 8 quý liên tiếp có lãi.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh suy giảm chủ yếu do số lượng căn hộ bàn giao cho khách hàng thấp hơn cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc chuyển nhượng các nhà máy thủy điện khiến nguồn thu từ hoạt động này không còn đóng góp vào kết quả kinh doanh trong quý III.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 107,6 tỷ đồng, giảm 69,6% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 174,7 tỷ đồng, tăng 413%.

Đáng chú ý, lợi nhuận tăng mạnh không xuất phát từ sự phục hồi của hoạt động kinh doanh bất động sản. Trong 9 tháng, lợi nhuận khác của doanh nghiệp lên tới 242,6 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng các nhà máy thủy điện. Đây là nguồn thu mang tính không thường xuyên, giúp cải thiện đáng kể kết quả tài chính trong bối cảnh doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính suy giảm.

Trước đó, trong nửa đầu năm 2026, Quốc Cường Gia Lai đã hoàn tất chuyển nhượng các nhà máy thủy điện IaGrai 1, IaGrai 2 và Ayun. Nhờ khoản thu này, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt gần 181,7 tỷ đồng, tăng hơn 17 lần so với cùng kỳ, dù doanh thu thuần chỉ xấp xỉ 81 tỷ đồng.

Như vậy, kết quả quý III cho thấy khi không còn khoản lợi nhuận bất thường từ thủy điện, hoạt động kinh doanh hiện hữu chưa tạo ra đủ doanh thu và lợi nhuận để bù đắp các chi phí.

Bên cạnh sự suy giảm doanh thu, bài toán đáng chú ý hơn đối với doanh nghiệp nằm ở khả năng thu xếp nguồn vốn để xử lý các nghĩa vụ tài chính và khơi thông dự án Bắc Phước Kiển.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 8.193,6 tỷ đồng, giảm 6,3% so với đầu năm. Trong đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn lên tới 5.405,2 tỷ đồng, tương đương gần 66% tổng tài sản. Toàn bộ khoản mục này liên quan đến dự án Phước Kiển.

Đây là dự án có quy mô lớn, nhưng để chuyển hóa khoản chi phí dở dang hàng nghìn tỷ đồng thành doanh thu và dòng tiền thực tế, doanh nghiệp vẫn phải giải quyết các vướng mắc về nghĩa vụ thanh toán và hồ sơ pháp lý.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tổng nghĩa vụ phải hoàn trả liên quan đến các hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án là 2.882,8 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, doanh nghiệp đã thanh toán lũy kế 1.411,4 tỷ đồng, còn phải thu xếp 1.471,4 tỷ đồng.

Trước đó, tại báo cáo tài chính bán niên, ban lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai cho biết dự kiến thu xếp thanh toán phần nghĩa vụ còn lại trong năm 2026 thông qua hoạt động kinh doanh, các nguồn tài chính hợp pháp khác và cam kết hỗ trợ tài chính từ cá nhân. Tuy nhiên, việc huy động đủ nguồn tiền trong bối cảnh doanh thu kinh doanh suy giảm vẫn là thách thức đáng kể.

Áp lực tài chính còn thể hiện ở khoản tiền tạm nộp liên quan vụ án tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn. Tính đến cuối tháng 9, khoản tiền này đã tăng lên 256 tỷ đồng, so với 100 tỷ đồng đầu năm, tương đương tăng thêm 156 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 12% so với đầu năm, còn 910,07 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn là 372,96 tỷ đồng và vay dài hạn 537,11 tỷ đồng. Dù áp lực vay nợ có phần giảm, nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Phước Kiển vẫn là khoản cần ưu tiên xử lý.

Trước đó, giới phân tích cũng lưu ý phần lớn tài sản của Quốc Cường Gia Lai đang tập trung ở các khoản mục dài hạn, trong khi khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh còn hạn chế. Việc bán các tài sản có khả năng sinh lời để tập trung nguồn lực cho dự án Phước Kiển có thể giúp doanh nghiệp giải quyết một phần nhu cầu vốn trước mắt, nhưng đồng thời làm thu hẹp nguồn thu trong tương lai.

Một diễn biến đáng chú ý khác là sự thay đổi nhân sự cấp cao. Ngày 12/10, Quốc Cường Gia Lai bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại vị trí Tổng giám đốc, thay ông Nguyễn Quốc Cường. Động thái này diễn ra sau khi bà Loan được xác định đã chấp hành xong hình phạt trong vụ án liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Trên thị trường, cổ phiếu QCG vừa trải qua những nhịp biến động. Sau giai đoạn giao dịch dưới mệnh giá, mã này bất ngờ tăng trần hai phiên liên tiếp ngày 14 và 15/10, đưa thị giá lên 11.000 đồng/cp sau thông tin bà Như Loan trở lại ghế điều hành.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì lâu. Kết phiên 29/10, QCG giảm xuống còn 10.600 đồng/cp và giao dịch dưới đường trung bình động MA200. So với đầu năm, thị giá vẫn giảm hơn 27%.