Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa thông qua nghị quyết về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Theo đó, bà Nguyễn Thị Như Loan dự kiến thay ông Nguyễn Quốc Cường đảm nhiệm vị trí này và trở lại giữ chức Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Động thái diễn ra sau khi bà Loan được tòa phúc thẩm giảm hình phạt trong vụ án liên quan khu đất 6.000m² tại số 39-39B Bến Vân Đồn, Tp.HCM. Sau khi khấu trừ thời gian tạm giam, bà Loan được xác định đã chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ. Vụ án đã được khắc phục toàn bộ hậu quả.

Quốc Cường Gia Lai đổi lãnh đạo, nợ ngắn hạn vượt tài sản gần 900 tỷ đồng. (Ảnh minh họa).

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần gần 81 tỷ đồng, giảm khoảng 67% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 182 tỷ đồng, cao gấp hơn 18 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản thu từ chuyển nhượng 3 dự án thủy điện.

Tại ngày 30/6, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp đạt khoảng 2.127 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn vượt 3.011 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn cao hơn tài sản ngắn hạn khoảng 884 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Quốc Cường Gia Lai có nghĩa vụ hoàn trả khoảng 2.882,8 tỷ đồng liên quan các hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án. Đến thời điểm lập báo cáo tài chính bán niên, doanh nghiệp đã thanh toán lũy kế 1.411,4 tỷ đồng và còn khoảng 1.471,4 tỷ đồng phải thanh toán.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp vẫn ghi nhận khoảng 5.404,8 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại dự án Bắc Phước Kiển. Quốc Cường Gia Lai cho biết sẽ đánh giá lại khoản mục này sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán và nhận đầy đủ hồ sơ pháp lý dự án.

Ban lãnh đạo dự kiến thanh toán toàn bộ số tiền còn lại trong năm 2026, với nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, các nguồn tài chính hợp pháp khác và hỗ trợ tài chính từ cá nhân. Doanh nghiệp đánh giá có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn và tiếp tục hoạt động trong tương lai.