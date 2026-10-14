Quốc Anh vướng chuyện tình tay ba với Kỳ Duyên và Lan Ngọc

Ngày 12/10, trailer chính thức của Chị Chị Em Em 3 được công bố, hé lộ những nút thắt tình cảm xoay quanh Văn Tài (Quốc Anh), Thị Mầu (Kỳ Duyên), Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) và Thị Nương (Chi Pu). Thay vì một chuyện tình tay ba đơn giản, bộ phim mở ra mạng lưới quan hệ chồng chéo, nơi những lời hứa hẹn trong tình yêu có thể trở thành nguyên nhân khiến nhiều người tổn thương.

Trong trailer, Văn Tài chuẩn bị kết hôn với Thị Mầu khi hai bên gia đình đều có điều kiện tương xứng. Tuy nhiên, cuộc gặp lại Thị Liễu sau 15 năm xa cách khiến câu chuyện rẽ sang hướng khác. Mối quan hệ giữa Quốc Anh và Kỳ Duyên vì thế không còn yên ổn như dự tính, trong khi sự xuất hiện của Lan Ngọc lại làm dấy lên nhiều câu hỏi về quá khứ của nhân vật nam chính.

Văn Tài chuẩn bị kết hôn với Thị Mầu khi hai bên gia đình đều có điều kiện tương xứng.

Đáng chú ý, Thị Nương trực tiếp chất vấn Văn Tài vì cho rằng anh khiến cả Thị Mầu lẫn Thị Liễu đau khổ. Câu thoại: “Anh khốn nạn với em, anh khốn nạn với chị Mầu, khốn nạn với cả chị Liễu nữa!” cho thấy những rạn nứt không chỉ xuất phát từ một mối quan hệ riêng lẻ. Văn Tài dường như đang bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm với nhiều người phụ nữ, trong khi mỗi người lại nắm giữ một phần câu chuyện.

Thị Nương trực tiếp chất vấn Văn Tài.

Nếu Thị Mầu là người chuẩn bị bước vào hôn nhân cùng Văn Tài, Thị Liễu lại gắn với một ký ức kéo dài nhiều năm. Câu nói “Mười lăm năm rồi nhỉ” của nhân vật do Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận gợi mở mối liên hệ từ quá khứ giữa hai người. Chi tiết này khiến khán giả tò mò liệu Văn Tài có thực sự muốn xây dựng tương lai với Thị Mầu, hay vẫn còn vướng bận tình cảm với Thị Liễu.

Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm xa cách.

Với Kỳ Duyên, nhân vật Thị Mầu đứng trước nguy cơ phát hiện những điều không mong muốn ngay khi đám cưới đang đến gần. Trong khi đó, Lan Ngọc xuất hiện với hình ảnh người phụ nữ có vẻ ngoài kiều diễm nhưng phảng phất nét u buồn. Sự đối lập giữa hai nhân vật càng khiến câu chuyện thêm khó đoán: một người sắp trở thành cô dâu, người còn lại bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm xa cách.

Không chỉ gây chú ý bởi mối quan hệ giữa Quốc Anh, Kỳ Duyên và Lan Ngọc, trailer còn cho thấy Thị Nương (Chi Pu) không chấp nhận đứng ngoài những biến cố. Câu tuyên bố “nếu mình không có được thì không ai có được” bộc lộ thái độ quyết liệt, đồng thời báo hiệu những xung đột có thể vượt khỏi phạm vi ghen tuông thông thường. Nhân vật này dường như cũng có những khúc mắc riêng với Văn Tài, khiến câu chuyện không đơn thuần là cuộc cạnh tranh giữa hai người phụ nữ.

Dàn diễn viên Chị Chị Em Em 3.

Việc Quốc Anh được đặt vào trung tâm của những mối quan hệ phức tạp tạo nên điểm nhấn cho trailer Chị Chị Em Em 3. Tuy nhiên, những tình tiết được hé lộ chưa đủ để khẳng định Văn Tài thực sự có tình cảm với cả ba người phụ nữ hay đang che giấu một bí mật khác. Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào diễn biến chính thức của bộ phim.

Chị Chị Em Em 3 có sự tham gia của Chi Pu, Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh và Steven Nguyễn, dự kiến ra rạp ngày 30/10/2026. Từ màn cầu hôn được mong đợi đến cuộc gặp lại sau 15 năm, bộ phim đang đặt ra câu hỏi về lòng chung thủy, những lựa chọn trong tình yêu và cái giá mà các nhân vật phải trả khi sự thật dần được hé lộ.