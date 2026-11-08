Quốc Anh run lẩy bẩy khi đóng 'cảnh nóng' với Ninh Dương Lan Ngọc

Thời gian gần đây, Quốc Anh và Ninh Dương Lan Ngọc nhận được nhiều sự quan tâm khi lần đầu kết hợp trên màn ảnh rộng trong dự án điện ảnh Chị Chị Em Em 3. Không chỉ gây chú ý bởi sự chênh lệch 8 tuổi ngoài đời, cả hai còn có những phân cảnh đòi hỏi sự ăn ý và khả năng vượt qua giới hạn của bản thân.

Quốc Anh và Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu kết hợp trên màn ảnh rộng trong dự án điện ảnh Chị Chị Em Em 3.

Đáng chú ý, mới đây, Quốc Anh đã có những chia sẻ về quá trình thực hiện "cảnh nóng" cùng đàn chị Ninh Dương Lan Ngọc. Nam diễn viên không ngần ngại thừa nhận đây là một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Theo Quốc Anh, phân cảnh này thực sự "nóng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng", thậm chí là "cảnh nóng" nhất mà anh từng thực hiện kể từ khi theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Dù đã có sự chuẩn bị trước khi bước vào cảnh quay, Quốc Anh vẫn không tránh khỏi cảm giác lúng túng khi trực tiếp đối diện với bạn diễn trong tình huống đặc biệt. Nam diễn viên chia sẻ: "Những suy nghĩ như mình phải làm thế này, phải hành động như thế kia đều quên hết. Tay mình rất run, không dám động vào người bạn diễn luôn, ngại lắm".

Quốc Anh thừa nhận run lẩy bẩy khi đóng "cảnh nóng".

Lời thú nhận của Quốc Anh phần nào cho thấy những áp lực phía sau một phân cảnh tưởng chừng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn trên màn ảnh. Đặc biệt, việc phải thực hiện cảnh quay trong tình trạng đặc biệt trước sự chứng kiến của ê-kíp càng khiến nam diễn viên cảm thấy ngượng ngùng.

Để đảm bảo sự riêng tư và giúp diễn viên thoải mái hơn, đoàn phim đã chủ động giới hạn số lượng nhân sự có mặt tại hiện trường. Theo Quốc Anh, chỉ có hai người quay phim, một người phụ trách âm thanh và đạo diễn trực tiếp theo dõi quá trình thực hiện phân cảnh.

Ngay sau khi cảnh quay hoàn thành, các thành viên ê-kíp lập tức mang chăn đến che cho diễn viên. Sự chuẩn bị này góp phần giảm bớt cảm giác ngại ngùng, đồng thời tạo điều kiện để cả hai tập trung vào công việc.

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc cũng thừa nhận đây là một cảnh quay "cực kỳ khó". Dù sở hữu nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất, nữ diễn viên vẫn phải đối diện với những thử thách riêng khi thực hiện phân cảnh này cùng Quốc Anh.

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc cũng thừa nhận đây là một cảnh quay "cực kỳ khó".

Có thể thấy, phía sau những thước phim tình cảm trên màn ảnh là không ít áp lực mà diễn viên phải vượt qua. Với Quốc Anh, việc thực hiện "cảnh nóng" cùng Ninh Dương Lan Ngọc không đơn thuần là thử thách về diễn xuất mà còn đòi hỏi sự tin tưởng, phối hợp và chuyên nghiệp giữa hai người.

Đặc biệt, khi đây là lần đầu Quốc Anh và Ninh Dương Lan Ngọc đóng cặp trong một dự án điện ảnh, những chia sẻ của nam diễn viên càng khiến khán giả quan tâm đến quá trình cả hai xây dựng sự ăn ý.

Sau Chị Chị Em Em 3, trải nghiệm này có thể xem là một dấu mốc đáng nhớ đối với Quốc Anh, giúp nam diễn viên có thêm kinh nghiệm khi đảm nhận những vai diễn đòi hỏi sự trưởng thành và khả năng thể hiện tâm lý phức tạp.