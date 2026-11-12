Quốc Anh run lẩy bẩy khi đóng cảnh nóng

Đằng sau những phân cảnh nóng bỏng trên màn ảnh là không ít tình huống dở khóc dở cười, sự ngượng ngùng của diễn viên cùng quá trình chuẩn bị và phối hợp kỹ lưỡng từ đạo diễn đến các bộ phận trong đoàn phim.

Phim điện ảnh “Chị chị em em 3” đang chứng kiến con số doanh thu ấn tượng sau một tuần khởi chiếu toàn quốc. Không chỉ gây chú ý bởi những mối quan hệ tình cảm chồng chéo và loạt tình tiết nhiều bất ngờ, phim còn có những phân cảnh nóng táo bạo, góp phần thể hiện những giằng xé trong đời sống tình cảm của các nhân vật.

Tuy nhiên, để có được những thước phim đầy cảm xúc trên màn ảnh, dàn diễn viên đã phải vượt qua không ít bỡ ngỡ, ngượng ngùng. Trong video hậu trường 6 (BTS 6) vừa được hé lộ, các diễn viên chính lần đầu chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ khi thực hiện các cảnh quay đặc biệt này.

Quốc Anh đóng cảnh nóng

Cùng NInh Dương Lan Ngọc

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Với Quốc Anh, nam diễn viên thừa nhận cảnh quay thực sự “nóng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”, thậm chí là cảnh nóng nhất anh từng thực hiện. Đứng trước bạn diễn trong tình huống đặc biệt, Quốc Anh không tránh khỏi lúng túng: “Những suy nghĩ như mình phải làm thế này, phải hành động như thế kia đều quên hết. Tay mình rất run, không dám động vào người bạn diễn luôn, ngại lắm”.

Sự ngượng ngùng còn đến từ cảm giác phải xuất hiện trong tình trạng “không mảnh vải che thân” trước ê-kíp. Quốc Anh chia sẻ, đoàn phim đã giới hạn số lượng người có mặt tại hiện trường, chỉ giữ lại hai cameraman, một người phụ trách âm thanh và đạo diễn. Ngay khi cảnh quay kết thúc, ê-kíp lập tức mang chăn đến che cho diễn viên để mọi người cảm thấy thoải mái hơn.

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc đánh giá đây là một cảnh quay “cực kỳ khó”, dù kinh nghiệm diễn xuất giúp cô phần nào chủ động hơn. Chi Pu cũng hài hước úp mở: “Nhìn vậy mà không phải vậy đâu”, còn Hoa khôi Thanh Hảo chia sẻ ban đầu khá căng thẳng, nhưng nhờ được Quốc Anh trấn an, cô dần thoải mái hơn để nhập vai.

Không chỉ cần vượt qua sự ngại ngùng, các cảnh nóng còn đòi hỏi diễn viên ghi nhớ và phối hợp chính xác từng chuyển động. Chi Pu tiết lộ cô cùng Steven Nguyễn và Quốc Anh đã tập luyện rất nhiều, có thể lên đến cả trăm lần, để ghi nhớ các chi tiết và động tác. Nữ diễn viên ví quá trình này giống như tập một bài vũ đạo, khi mỗi cử chỉ đều cần được tính toán và thực hiện đúng nhịp.

Lan Ngọc cũng cho biết một cảnh quay như vậy có rất nhiều yếu tố cần phối hợp đồng thời, từ sự nhịp nhàng giữa hai diễn viên, góc máy cho đến việc kiểm soát cảm giác ngại ngùng. Để hỗ trợ diễn viên, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng còn trực tiếp thị phạm, hướng dẫn cách di chuyển và nhập vai trước khi chính thức bấm máy. Theo đạo diễn, tất cả các bộ phận từ phục trang, ánh sáng đến âm thanh đều phải chuẩn bị sẵn sàng, ê-kíp cũng tập dượt kỹ lưỡng để quá trình ghi hình diễn ra suôn sẻ.

Nhà sản xuất Will Vũ cũng chia sẻ: “Chị chị em em khai thác những khía cạnh khác nhau của người phụ nữ, từ những tình cảm bùng cháy dữ dội cho đến những khát khao âm ỉ trong lòng. Vì thế phần 3 này cũng không ngoại lệ, những cảnh nóng chúng tôi xây dựng thể hiện cảm xúc trái ngang trong lòng các nhân vật. Thật may là chúng tôi có những diễn viên chuyên nghiệp đã hết mình trong những phân cảnh táo bạo này.”

Để tăng sức gợi cho phân cảnh, ê-kíp ánh sáng cũng tính toán cách sử dụng ánh sáng nhằm tôn lên đường nét cơ thể, kết hợp với các góc máy cận tập trung vào cử chỉ của bàn tay và đôi môi. Tất cả được phối hợp để làm nổi bật sự gần gũi và phản ứng hóa học giữa hai diễn viên, thay vì chỉ đơn thuần phô bày những hình ảnh táo bạo.

Steven Nguyễn trong hậu trường

Theo Chi Pu, một trong những thử thách lớn nhất là làm sao để khán giả không chỉ chú ý đến sự táo bạo của những cảnh nóng, mà còn cảm nhận được câu chuyện và nguyên nhân dẫn đến hành động của nhân vật. Nữ diễn viên cho rằng điều cần thiết là phải cởi bỏ sự ngại ngùng dành cho nhau để có thể phối hợp tự nhiên, đồng thời giữ được cảm xúc cần thiết cho cảnh quay.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng nhấn mạnh những cảnh nóng trong phim là những tình huống và cảm xúc bị dồn nén đã đẩy họ đến những hành động khó có thể ngăn lại, nếu cảnh nóng của Văn Tài và Thị Liễu diễn ra khi họ quyết theo đuổi những gì con tim mách bảo, thì những gì xảy ra giữa Văn Cường và Thị Nương lại là nỗi lòng của những kẻ bị bỏ rơi, tìm kiếm hình bóng mình khao khát ở người còn lại.

Các cảnh nóng trong “Chị chị em em 3” là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, sự phối hợp giữa nhiều bộ phận và nỗ lực vượt qua giới hạn tâm lý của từng diễn viên. Quan trọng hơn, mỗi phân cảnh đều gắn với một bước ngoặt trong mối quan hệ và tâm lí nhân vật, hé lộ thêm những góc khuất phía sau các lựa chọn tình cảm đầy phức tạp. Khán giả có thể ra rạp thưởng thức “Chị chị em em 3”, để khám phá trọn vẹn những cảnh quay táo bạo cũng như câu chuyện, tâm lý đằng sau những quyết định của các nhân vật.