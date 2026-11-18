Lan Ngọc té thật khi quay cảnh mưa cùng Quốc Anh

Diễn viên Lan Ngọc vừa đăng trên trang cá nhân ảnh trong phim bên Quốc Anh, người đóng vai cậu Tài. Trong khung hình, Lan Ngọc ngồi gọn trong vòng tay bạn diễn, cả 2 cùng ngước nhìn lên. Cô kể cảnh quay hôm đó diễn ra dưới trời mưa, sàn ướt và trơn đến mức khi chạy ra từ khúc sân nhà bà Liễu, cô bị té một lần. Quốc Anh dù đã được nhắc trước vẫn giật mình khi thấy hai “bà ếch” và cũng chạy té thật.

Lan Ngọc trong vòng tay Quốc Anh ở một cảnh phim

Bình An đăng ảnh Phương Nga ngủ gật mừng sinh nhật vợ

Diễn viên Bình An đăng trên trang cá nhân tấm ảnh Á hậu Phương Nga ngủ gật trên ghế phụ trong lúc anh cầm lái, kèm lời chúc mừng sinh nhật vợ. Anh chúc bà xã tuổi mới luôn xinh đẹp, yêu đời, kèm hàng loạt mong muốn hài hước như “ngoan ngoãn, hiền dịu, nhẹ nhàng, dễ bảo”.

Á hậu Phương Nga ngủ gật trên ô tô khi Bình An cầm lái.

Không chỉ trêu vợ, Bình An còn tự nhận mình sẽ là điểm tựa vững chắc, là trụ cột gia đình và là “nóc nhà” gánh vác mọi thứ, cách nói ngược với câu cửa miệng quen thuộc “vợ là nóc nhà” khiến nhiều người bật cười. Bài đăng khép lại bằng lời nhắn “mãi iu” gửi Phương Nga. Phương Nga tên đầy đủ Bùi Phương Nga là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018.

Khoảnh khắc khác của sao Việt:

BTV Hoài Anh diện áo dài thêu chuồn chuồn bên BTV Hữu Bằng trong ngày VTV8 chuyển mình thành kênh chuyên biệt về Văn hóa - Di sản - Lịch sử - Du lịch.

Hoa hậu Hà Kiều Anh diện váy đỏ đính sequin xẻ ngực.

Ca sĩ Hoàng Tôn mặc bộ đồ đỏ đô, đeo gối kê cổ hồng, tạo dáng nhí nhố cùng các anh trai ở sân bay.

Liên Bỉnh Phát cùng bạn diễn Phương Anh Đào pha trò trên máy bay.

Diễn viên Thúy Ngân hào hứng khoe ăn cua lông, khen năm nay cua to và ngọt thịt hơn năm trước.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh đăng ảnh cùng Đức Phạm âu yếm bế con, gương mặt em bé được che lại. Cô gửi kèm lời nhắn ngắn “Em bé iu của mẹ”.

Hoa hậu Mỹ Linh đội vương miện, mặc áo dài xanh nhạt giao lưu cùng sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam nhân dịp trường kỷ niệm 15 năm thành lập.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh khoe ảnh chân dung trong bộ hình ngẫu hứng thực hiện.

Hoa hậu Kỳ Duyên diện váy trắng, mời “cô em xinh nhất” Thiên Ân khiêu vũ.

Hoa hậu Hà Trúc Linh khoe dáng trên du thuyền.

Sao Việt hôm qua: Ca sĩ Thanh Thảo vui vẻ bên Quang Dũng, chồng kém 7 tuổi hôn diễn viên Lê Phương

Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV