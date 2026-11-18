Quốc Anh ôm trọn Lan Ngọc trong tay, hoa hậu Hà Kiều Anh váy xẻ khác lạ
Tin sao Việt 18/11: Quốc Anh ôm trọn Lan Ngọc trong tay ở một cảnh phim, nữ diễn viên kể cả 2 từng té thật khi quay cảnh mưa. Bình An trêu vợ Phương Nga ngủ gật trên xe trong bài đăng mừng sinh nhật bà xã.
Lan Ngọc té thật khi quay cảnh mưa cùng Quốc Anh
Diễn viên Lan Ngọc vừa đăng trên trang cá nhân ảnh trong phim bên Quốc Anh, người đóng vai cậu Tài. Trong khung hình, Lan Ngọc ngồi gọn trong vòng tay bạn diễn, cả 2 cùng ngước nhìn lên. Cô kể cảnh quay hôm đó diễn ra dưới trời mưa, sàn ướt và trơn đến mức khi chạy ra từ khúc sân nhà bà Liễu, cô bị té một lần. Quốc Anh dù đã được nhắc trước vẫn giật mình khi thấy hai “bà ếch” và cũng chạy té thật.
Bình An đăng ảnh Phương Nga ngủ gật mừng sinh nhật vợ
Diễn viên Bình An đăng trên trang cá nhân tấm ảnh Á hậu Phương Nga ngủ gật trên ghế phụ trong lúc anh cầm lái, kèm lời chúc mừng sinh nhật vợ. Anh chúc bà xã tuổi mới luôn xinh đẹp, yêu đời, kèm hàng loạt mong muốn hài hước như “ngoan ngoãn, hiền dịu, nhẹ nhàng, dễ bảo”.
Không chỉ trêu vợ, Bình An còn tự nhận mình sẽ là điểm tựa vững chắc, là trụ cột gia đình và là “nóc nhà” gánh vác mọi thứ, cách nói ngược với câu cửa miệng quen thuộc “vợ là nóc nhà” khiến nhiều người bật cười. Bài đăng khép lại bằng lời nhắn “mãi iu” gửi Phương Nga. Phương Nga tên đầy đủ Bùi Phương Nga là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018.
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Minh Phi
Ảnh, clip: FBNV
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sao-viet-18-11-2026-quoc-anh-om-tron-lan-ngoc-trong-tay-ha-kieu-anh-khac-la-2576453.html