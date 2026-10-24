Quốc Anh nói về cảnh nóng với Ninh Dương Lan Ngọc

Mới đây, phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3 trở thành tâm điểm chú ý khi có suất chiếu đầu tiên, quy tụ dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh, Kỳ Duyên, Chi Pu, Steven Nguyễn,... Đáng chú ý, một trong những nhân vật nhận được sự quan tâm chính là Quốc Anh khi nam diễn viên có màn khoe thân táo bạo, đánh dấu lần đầu tiên thực hiện những phân cảnh thân mật ở mức độ này trong sự nghiệp diễn xuất.

Quốc Anh trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong Chị Chị Em Em 3.

Chia sẻ về cảnh nóng với Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh thừa nhận bản thân không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, căng thẳng. Đặc biệt, nam diễn viên còn chủ động xin phép bạn diễn trước khi thực hiện các phân đoạn nhạy cảm nhằm đảm bảo sự thoải mái cho cả hai.

“Trước khi quay những cảnh thân mật, tôi rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên đóng những phân đoạn táo bạo đến vậy. Tôi đã chủ động xin phép các bạn diễn trước mỗi cảnh để mọi người cảm thấy thoải mái hơn, nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Khi hoàn thành, tôi thấy mình đã vượt qua sự ngại ngùng ban đầu và thể hiện trọn vẹn nhân vật Văn Tài. Rất cảm ơn chị Lan Ngọc đã hỗ trợ tôi thoải mái để hoàn thành phân cảnh này. Tôi rất vui khi chúng tôi đã truyền tải được tình yêu đầy khao khát và giằng xé của 2 nhân vật”, Quốc Anh chia sẻ.

Quốc Anh thừa nhận bản thân không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, căng thẳng khi đóng cảnh nóng với Ninh Dương Lan Ngọc.

Qua lời tâm sự, có thể thấy cảnh nóng với Ninh Dương Lan Ngọc là một thử thách không nhỏ đối với Quốc Anh. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ đàn chị, nam diễn viên đã vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu để hoàn thành phân cảnh, đồng thời thể hiện những chuyển biến tâm lý của nhân vật Văn Tài.

Về phía Ninh Dương Lan Ngọc, nữ diễn viên cũng có những chia sẻ đáng chú ý khi trở lại màn ảnh rộng. Cô cho biết những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân có thêm góc nhìn mới khi tiếp cận vai diễn.

“Với Ngọc, mỗi lần trở lại với điện ảnh đều mang đến một cảm giác rất khác. Sau một khoảng thời gian, mình có thêm những trải nghiệm và góc nhìn mới về cuộc sống, nên cách tiếp cận nhân vật cũng thay đổi. Ngọc hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy một màu sắc khác của mình trong Chị Chị Em Em 3, nhất là ở những khía cạnh mà trước đây Ngọc chưa có nhiều cơ hội thể hiện”, Ninh Dương Lan Ngọc trải lòng.

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân có thêm góc nhìn mới khi tiếp cận vai diễn.

Những chia sẻ của Quốc Anh và Ninh Dương Lan Ngọc phần nào hé lộ quá trình thực hiện các phân cảnh táo bạo trong phim. Đồng thời, màn kết hợp lần này cũng khiến khán giả tò mò về câu chuyện tình yêu nhiều khao khát, giằng xé mà hai diễn viên mang đến màn ảnh rộng.