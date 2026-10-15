Quốc Anh liên tiếp đón tin vui

Xuất thân là người mẫu với chiều cao 1,86 m và gương mặt điển trai, Quốc Anh (Yoon Trần) sớm thu hút sự chú ý khi chuyển hướng sang diễn xuất. Năm 2019, anh chạm ngõ màn ảnh rộng với vai chính trong Trạng Quỳnh, trước khi tiếp tục góp mặt trong Ước hẹn mùa thu. Dù ngoại hình là lợi thế ban đầu, hành trình theo đuổi điện ảnh của nam diễn viên không chỉ dừng lại ở hình tượng mỹ nam mà còn gắn với quá trình tích lũy kinh nghiệm qua từng vai diễn.

Năm 2020, Quốc Anh đảm nhận vai Phong trong Bí mật của gió. Tác phẩm mang đến cho anh cơ hội thể hiện màu sắc diễn xuất khác biệt, đồng thời giúp nam diễn viên được ghi nhận tại Asian Academy Creative Awards 2021 ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cấp quốc gia. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong chặng đường làm nghề, cho thấy Quốc Anh có thêm cơ sở để theo đuổi những vai diễn đòi hỏi chiều sâu thay vì chỉ dựa vào lợi thế ngoại hình.

Quốc Anh liên tiếp góp mặt trong các dự án phim Tết, từng bước khẳng định vị trí trên màn ảnh rộng.

Sau một thời gian phát triển sự nghiệp qua các dự án truyền hình, Quốc Anh trở lại màn ảnh rộng vào dịp Tết 2025 với Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 332,1 tỷ đồng, dẫn đầu phòng vé mùa Tết năm đó. Một năm sau, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong Thỏ Ơi!!, dự án cũng do Trấn Thành cầm trịch, với vai Ngọc Sơn. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 449,9 tỷ đồng, tiếp tục tạo sức hút lớn tại phòng vé dịp Tết 2026.

Hai tác phẩm liên tiếp đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng cho thấy Quốc Anh đang có cơ hội xuất hiện trong những dự án thương mại nổi bật của điện ảnh Việt. Đáng chú ý, Thỏ Ơi!! mang màu sắc tâm lý, giật gân, khác với không khí hài quen thuộc của Bộ tứ báo thủ. Sự thay đổi này cũng tạo điều kiện để nam diễn viên thử sức với hình tượng nhân vật có nhiều khuyết điểm và diễn biến tâm lý phức tạp hơn. Tuy nhiên, thành công phòng vé của mỗi bộ phim là kết quả từ nhiều yếu tố, không chỉ riêng diễn xuất của một cá nhân.

Bên cạnh hai dự án của Trấn Thành, năm 2025, Quốc Anh còn xuất hiện trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ với vai Thạc. Việc góp mặt trong những tác phẩm có màu sắc khác nhau giúp nam diễn viên có thêm cơ hội mở rộng phạm vi hoạt động trên màn ảnh. Anh cũng tham gia Chị chị em em 3 với vai Văn Tài, tiếp tục bổ sung màu sắc mới vào hành trình điện ảnh của mình.

Hướng đến Tết 2027, Quốc Anh dự kiến góp mặt trong Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng, dự án hành động cổ trang giả tưởng do Dương Minh Chiến đạo diễn. Nếu kế hoạch phát hành được giữ nguyên, đây sẽ là tác phẩm Tết thứ ba liên tiếp mà nam diễn viên tham gia kể từ năm 2025. Dự án mở ra cơ hội để anh thử sức với màu sắc hành động, khác biệt so với những vai diễn từng tạo nên độ nhận diện trước đó.

Ba mùa phim Tết liên tiếp mở ra cơ hội mới cho hành trình điện ảnh của Quốc Anh.

Dẫu vậy, việc liên tục góp mặt trong những bộ phim được chú ý chưa đồng nghĩa với việc một diễn viên đã hoàn toàn khẳng định được thực lực. Với Quốc Anh, bài toán quan trọng vẫn là tạo ra những vai diễn đủ sức lưu lại trong trí nhớ khán giả, vượt qua ấn tượng ban đầu về ngoại hình. Những nhân vật có chiều sâu tâm lý, cá tính riêng và sự chuyển biến thuyết phục sẽ là yếu tố giúp anh củng cố vị trí trong thị trường điện ảnh Việt.

Ba mùa phim Tết liên tiếp mở ra cơ hội để Quốc Anh duy trì sức nóng và tiếp cận nhiều nhóm khán giả. Song, dấu mốc thực sự trong sự nghiệp của nam diễn viên sẽ không chỉ nằm ở số lượng dự án hay thành tích phòng vé, mà còn ở khả năng biến những cơ hội ấy thành bước tiến rõ rệt về diễn xuất.