Quốc Anh lần đầu thử sức với phim hành động cổ trang

Mới đây, ê-kíp phim điện ảnh Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng công bố những hình ảnh đầu tiên cùng dàn diễn viên thuộc tuyến chính nghĩa, trong đó có Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Trần Thiên Tú, Trầm Minh Hoàng và Yến My. Tác phẩm thuộc thể loại hành động, võ hiệp, lấy bối cảnh cổ trang giả tưởng và dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2027.

Sự góp mặt của Quốc Anh thu hút sự chú ý khi nam diễn viên có cơ hội thử sức với màu sắc hành động cổ trang, dòng phim đòi hỏi sự phối hợp giữa diễn xuất, hình thể và khả năng thực hiện các phân cảnh võ thuật. Đây được xem là hướng đi mới trong hành trình điện ảnh của nam diễn viên, vốn từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau.

Quốc Anh góp mặt trong phim hành động cổ trang Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng.

Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng lấy cảm hứng từ một thời kỳ loạn lạc xa xưa của Việt Nam, được xây dựng trong bối cảnh giả tưởng. Giữa những biến động, các nghĩa sĩ lần lượt xuất hiện, mở ra câu chuyện về tinh thần nghĩa hiệp, những cuộc đối đầu và hành trình bảo vệ lẽ phải. Phim kết hợp yếu tố phiêu lưu, võ thuật và hài hước, hướng đến không khí giải trí giàu kịch tính.

Dự án do đạo diễn Dương Minh Chiến thực hiện, đánh dấu sự trở lại của nam đạo diễn sau Truy Tìm Long Diên Hương. Bên cạnh dàn diễn viên trẻ, phim còn có sự tham gia của Trầm Minh Hoàng trong vai trò đạo diễn hành động và nhóm làm phim hành động độc lập ActionC. Tác phẩm dự kiến gia nhập đường đua phim Tết 2027 với màu sắc võ hiệp cổ trang.

Trước khi đến với dự án này, Quốc Anh từng góp mặt trong Trạng Quỳnh, bộ phim cổ trang hài ra mắt năm 2019. Đến Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu của đạo diễn Victor Vũ, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong một tác phẩm mang màu sắc cổ trang, trinh thám. Những dự án này giúp anh có thêm trải nghiệm với các câu chuyện đặt trong bối cảnh khác biệt so với đời sống hiện đại.

Nam thần màn ảnh Quốc Anh sở hữu visual vạn người mê. Ảnh: FBNV

Trong những năm gần đây, Quốc Anh cũng góp mặt ở các phim điện ảnh được chú ý như Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!. Việc tham gia nhiều dự án với màu sắc khác nhau cho thấy nam diễn viên đang từng bước mở rộng lựa chọn vai diễn trên màn ảnh rộng.

Với Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng, Quốc Anh đứng trước thử thách mới khi thể loại hành động cổ trang đặt ra những yêu cầu riêng về chuyển động, biểu cảm và khả năng phối hợp trong các cảnh giao đấu. Khán giả sẽ có dịp theo dõi hình ảnh khác của nam diễn viên khi bộ phim ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2027.

Bên cạnh Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng, Quốc Anh còn góp mặt trong dự án điện ảnh Chị Chị Em Em 3 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai Văn Tài, chồng của Thị Mầu do Hoa hậu Kỳ Duyên thủ vai. Cả hai từng hợp tác trong Bộ Tứ Báo Thủ, nhưng lần tái hợp này đưa họ vào mối quan hệ vợ chồng giữa bối cảnh Bắc Bộ xưa, với những tình huống tình cảm phức tạp. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 30/10/2026.

Việc liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh có màu sắc khác nhau cho thấy Quốc Anh đang có thêm cơ hội làm mới hình ảnh trên màn ảnh rộng. Nếu Chị Chị Em Em 3 khai thác những mối quan hệ tình cảm nhiều nút thắt, Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng hứa hẹn mang đến trải nghiệm khác biệt với bối cảnh cổ trang và các yếu tố hành động, võ thuật.