Diễn viên Quốc Anh gây chú ý với màn “khoe thân” táo bạo đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Anh chia sẻ về "cảnh nóng" với Ninh Dương Lan Ngọc: “Trước khi quay những cảnh thân mật, tôi rất hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên đóng những phân đoạn táo bạo đến vậy. Tôi đã chủ động xin phép các bạn diễn trước mỗi cảnh để mọi người cảm thấy thoải mái hơn".

"Nhưng tôi vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Khi hoàn thành, tôi thấy mình đã vượt qua sự ngại ngùng ban đầu và thể hiện trọn vẹn nhân vật Văn Tài. Rất cảm ơn chị Lan Ngọc đã hỗ trợ tôi thoải mái để hoàn thành phân cảnh này. Tôi rất vui khi chúng tôi đã truyền tải được tình yêu đầy khao khát và giằng xé của hai nhân vật", Quốc Anh tiết lộ.

Nói về sự trở lại màn ảnh rộng lần này, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết: “Với tôi, mỗi lần trở lại với điện ảnh đều mang đến một cảm giác rất khác. Sau một khoảng thời gian, tôi có thêm những trải nghiệm và góc nhìn mới về cuộc sống, nên cách tiếp cận nhân vật cũng thay đổi. Tôi hy vọng, khán giả sẽ nhìn thấy một màu sắc khác của mình trong Chị chị em em 3".

Chia sẻ về quá trình hóa thân thành Thị Mầu, Hoa hậu Việt Nam Kỳ Duyên cho biết: “Thị Mầu là một nhân vật có nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ. Nhìn bên ngoài, nhân vật có thể tạo cảm giác rất tự tin và biết mình muốn gì".

"Nhưng khi đi sâu hơn, tôi nhận ra, có những mong muốn chưa chắc đã xuất phát từ chính bản thân cô ấy. Với tôi, thử thách là làm sao để thể hiện được những mâu thuẫn đó, để khán giả vừa có thể tò mò về Thị Mầu, vừa có thể hiểu vì sao cô ấy lại hành động như vậy", Kỳ Duyên nói thêm.

Đảm nhận vai diễn Thị Nương, Chi Pu chia sẻ: “Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất về Thị Nương là những cảm xúc mà cô ấy không thể dễ dàng nói ra. Có những lúc, con người ta phải sống theo vai trò mà mọi người mong đợi, trong khi bên trong lại có những mong muốn hoàn toàn khác. Tôi nghĩ, đây cũng là điều khiến nhân vật trở nên gần gũi. Bởi ngoài đời, đôi khi chúng ta cũng phải đấu tranh giữa điều mình muốn và điều mình nghĩ mình nên làm".

Không xem đây là một vai diễn dễ dàng, Steven Nguyễn tiết lộ về nhân vật Văn Cường: “Tôi luôn muốn mỗi vai diễn mình nhận đều mang đến một điều gì đó mới mẻ, cả với bản thân lẫn khán giả. Với Chị chị em em 3, điều thú vị là nhân vật không chỉ được xây dựng qua những gì thể hiện ra bên ngoài mà còn có nhiều suy nghĩ và cảm xúc cần được khám phá".