Quốc Anh công khai ảnh tình cảm bên Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được yêu mến của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Mới đây, những khoảnh khắc của cô bên diễn viên Quốc Anh trong quá trình thực hiện phim Chị Chị Em Em 3 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả.

Trên trang cá nhân, Quốc Anh lần đầu công khai loạt ảnh hậu trường ghi lại những khoảnh khắc gần gũi, tình cảm nhưng cũng không kém phần hài hước bên Ninh Dương Lan Ngọc. Những hình ảnh được chia sẻ mang đến cho khán giả cái nhìn thú vị hơn về quá trình làm việc của hai diễn viên trong dự án điện ảnh mới.

Quốc Anh công khai ảnh hậu trường đầy tình cảm, thân thiết bên Ninh Dương Lan Ngọc.

Trong loạt ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh xuất hiện với nhiều biểu cảm tự nhiên, thoải mái khi tương tác cùng nhau. Không chỉ có những khoảnh khắc được nhận xét là đẹp và nên thơ, cả hai còn khiến người xem thích thú bởi sự gần gũi, hài hước ở hậu trường. Điều này phần nào cho thấy bầu không khí làm việc thoải mái giữa các diễn viên trong quá trình quay phim.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận về sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước màn kết hợp lần đầu tiên của Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh trên màn ảnh rộng. Không ít ý kiến nhận xét cả hai trông đẹp đôi, có sự ăn ý khi đứng cạnh nhau và mong chờ những gì cặp diễn viên sẽ thể hiện trong Chị Chị Em Em 3.

Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh lần đầu kết hợp trên màn ảnh rộng.

Đáng chú ý, loạt ảnh cũng nhận được sự tương tác của nhiều nghệ sĩ. Hoa hậu Kỳ Duyên để lại bình luận: "Hình đẹp nên thơ nha", trong khi ca sĩ Văn Mai Hương hài hước bày tỏ: "Quá đã". Những phản hồi này càng khiến phần bình luận trở nên sôi nổi.

Đây là lần đầu Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh có dịp kết hợp trong một dự án điện ảnh. Dù có sự chênh lệch về tuổi tác, cả hai vẫn được nhận xét sở hữu ngoại hình tương xứng và tạo cảm giác ăn ý khi xuất hiện cùng nhau. Việc Quốc Anh công khai những khoảnh khắc thân thiết bên đàn chị cũng khiến khán giả càng thêm tò mò về sự kết hợp của cả hai trong phim.

Khán giả yêu thích trước màn kết hợp của Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh trên màn ảnh rộng.

Về phía Ninh Dương Lan Ngọc, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bước ra từ vai diễn để lại dấu ấn trong Cánh Đồng Bất Tận, cô dần trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục ghi dấu qua nhiều bộ phim và chương trình giải trí, đồng thời xây dựng hình ảnh gần gũi, năng động trong mắt công chúng.

Hiện tại, nữ diễn viên vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm mỗi khi xuất hiện. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp trên mạng xã hội. Những nội dung có sự xuất hiện của cô vì thế cũng dễ dàng nhận được tương tác từ khán giả.

Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm qua nhiều vai diễn với những màu sắc khác nhau, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục khiến công chúng quan tâm khi trở lại với các dự án mới. Việc hợp tác cùng Quốc Anh trong Chị Chị Em Em 3 được xem là một trong những điểm đáng chú ý, bởi đây là lần đầu hai diễn viên có cơ hội đồng hành trên màn ảnh rộng.

Ninh Dương Lan Ngọc duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.