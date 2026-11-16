Quốc Anh chỉ xuất hiện 1 phút trong Ngày Con Còn Mẹ vẫn khiến khán giả xuýt xoa

Ngày Con Còn Mẹ đang nối tiếp chuỗi thành công của phim Việt ngoài phòng vé khi nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu. Có một điều thú vị là Ngày Con Còn Mẹ có Huy Anh làm nam chính, Ma Ran Do đóng nam phụ nhưng khán giả lại chú ý nhất đến vai khách mời của Quốc Anh.

Quốc Anh là cái tên gây bất ngờ nhất phim.

Trước đó, đoàn làm phim không hé lộ gì về chàng cameo đặc biệt này nên ai cũng bất ngờ khi thấy Quốc Anh xuất hiện. Không hổ danh là mỹ nam V-Biz, Quốc Anh bừng sáng màn hình dù chỉ mặc sơ mi trắng giản đơn. Đẹp trai thôi chưa đủ, Quốc Anh còn khiến khán giả cười nghiêng ngả trước màn đối đáp ngắn gọn mà siêu chất với Phương Anh Đào.

Màn cameo cực chất của Quốc Anh.

Trong khi cô nàng Mây của Phương Anh Đào đang mừng húm, cứ ngỡ gặp được chân ái thì ai mà ngờ anh chàng cực phẩm trước mặt vô tư khoe rằng mình đã có người yêu nhưng chưa thể dẫn anh ấy về ra mắt bố mẹ. Chỉ một phân cảnh ngắn ngủi như vậy, Quốc Anh vẫn tạo nên cảnh phim ấn tượng nhất nhì Ngày Con Còn Mẹ, khiến cư dân mạng rủ nhau đi xem để ngắm Quốc Anh “hóa tím”.

Nam diễn viên đang ngày càng thành công với loạt phim trăm tỷ.

Chàng diễn viên Hà Nội từng trải qua thời gian dài chật vật khi đóng phim nào thất bại phim đó, bị chê không ngớt về diễn xuất… nhưng bây giờ, Quốc Anh đã có thể hái quả ngọt nhờ sự kiên trì. Anh sở hữu nhiều phim trăm tỷ như Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi!!, Chị Chị Em Em 3. Quốc Anh cũng được khen là nhập vai tốt hơn, có thể xử lý được những dạng nhân vật khó như người chồng nhu nhược trong Thỏ Ơi!! Và quan trọng nhất là Quốc Anh ngày càng đẹp trai hơn trước, nên đã được khán giả xếp vào nhóm "F4 phim Việt" cùng Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy và Ma Ran Đô.