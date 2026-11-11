[QUIZ] Xã, phường nào có số lượng sản phẩm OCOP nhiều nhất Hà Tĩnh?

OCOP là tên viết tắt của chương trình nào?

A: Mỗi tỉnh một sản phẩm

B: Mỗi xã một sản phẩm

C: Mỗi địa phương một sản phẩm

D: Mỗi vùng miền một sản phẩm

Giải thích

Chương trình OCOP hay còn gọi là Mỗi xã một sản phẩm (One commune one product) được Chính phủ phê duyệt triển khai thực hiện thông qua Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2018.

OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực như nguồn lao động, văn hóa địa phương, trí tuệ, sự sáng tạo,... của địa phương. Từ đó, cải thiện đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới thông qua các sản phẩm mang tính thương hiệu đặc trưng của từng địa phương, vùng miền.

Việc triển khai chương trình OCOP phải đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của thị trường, giúp tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nhưng vẫn đảm bảo bảo tồn được cảnh quan, văn hóa truyền thống.

Theo quy định của Chương trình OCOP, sản phẩm được phân thành bao nhiêu hạng sao?

A: 3 sao

B: 4 sao

C: 5 sao

D: 6 sao

Giải thích

Phân hạng sản phẩm OCOP căn cứ vào kết quả đánh giá sản phẩm theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành 5 hạng. Hạng 5 sao (cấp quốc gia): Tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm, là sản phẩm đặc trưng, có thương hiệu, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và hội tụ điều kiện để xuất khẩu. Hạng 4 sao (cấp tỉnh): Tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến dưới 90 điểm, là sản phẩm đặc trưng, từng bước có thương hiệu, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiếp cận thị trường tốt, có tiềm năng nâng cấp lên hạng 5 sao. Hạng 3 sao (cấp tỉnh): Tổng điểm trung bình đạt từ 50 đến dưới 70 điểm, là sản phẩm có đặc thù, có sự ổn định về chất lượng, được quản lý và thương mại ổn định, có thể nâng cấp lên hạng 4 sao. Hạng 2 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 30 đến dưới 50 điểm, là sản phm bước đầu hình thành chất lượng, có thể tiếp tục nâng cấp để nâng lên hạng 3 sao. Hạng 1 sao: Tổng điểm trụng bình đạt dưới 30 điểm, là sản phẩm sơ khai, chưa được thương mại, có thể nâng cấp lên hạng 2 sao.

Tính đến năm 2026, Hà Tĩnh có bao nhiêu sản phẩm OCOP còn hiệu lực?

A: 150 sản phẩm

B: 268 sản phẩm

C: hơn 400 sản phẩm

D: gần 500 sản phẩm

Giải thích

Đến nay, Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong phát triển kinh tế nông thôn. Toàn tỉnh hiện có 268 sản phẩm đạt chuẩn OCOP còn hiệu lực. Nhiều sản phẩm tiêu biểu đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như: bưởi Phúc Trạch, nhung hươu Hương Sơn, mực Thạch Kim, nước mắm Kỳ Ninh, mật ong Hương Sơn, cam Vũ Quang…

Năm 2026, Hà Tĩnh lần đầu tiên có 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Đó là những sản phẩm nào?

A: Nhung hươu Hương Sơn và mật ong Vũ Quang

B: Bưởi Phúc Trạch và cam Khe Mây

C: Nước mắm Luận Nghiệp và nước mắm Phú Khương

D: Kẹo cu đơ Hà Tĩnh và bánh đa vừng Nguyên Lâm

Giải thích

Qua quá trình thẩm định, chấm điểm và đánh giá nghiêm ngặt theo đúng quy định, tháng 4/2026, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương đã lựa chọn, trình 40 sản phẩm đủ điều kiện đạt chuẩn OCOP 5 sao. Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh có 2 sản phẩm là nước mắm Phú Khương của Hợp tác xã Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân) và nước mắm Luận Nghiệp của Hợp tác xã Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh).

Đây cũng là 2 sản phẩm OCOP đầu tiên của Hà Tĩnh đủ điều kiện đạt chuẩn 5 sao. Việc có thêm các sản phẩm đủ điều kiện đạt chuẩn OCOP 5 sao được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, mở rộng quy mô sản xuất, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm Hà Tĩnh đến với người tiêu dùng.

Tính đến nay, địa phương nào có số lượng sản phẩm OCOP còn hiệu lực nhiều nhất của Hà Tĩnh?

A: xã Kỳ Xuân

B: phường Hải Ninh

C: phường Thành Sen

D: xã Thiên Cầm

Giải thích

Đến tháng 11/2026, Thiên Cầm là địa phương có số lượng sản phẩm OCOP còn hiệu lực nhiều nhất của Hà Tĩnh với 18 sản phẩm. Trong đó, nhiều sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng như: nước mắm Phú Sáng, nước mắm Thu Hùng, cà muối mắm Tuệ Loan, mực một nắng Cửa Nhượng, chẻo Bà Châu…

Theo Kế hoạch số 690 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026 -2030, toàn tỉnh phấn đấu có bao nhiêu % chủ thể OCOP tham gia các kênh bán hàng hiện đại?

A: 50%

B: 60%

C: 70%

D: 80%

Giải thích

Theo Kế hoạch số 690 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu có 80% chủ thể OCOP tham gia các kênh bán hàng hiện đại.

Việc đưa sản phẩm OCOP lên các kênh bán hàng hiện đại như sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến sẽ giúp các chủ thể mở rộng thị trường tiêu thụ, tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, không bị giới hạn bởi phạm vi địa lý. Đồng thời, hình thức này góp phần giảm chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt, thông qua ứng dụng công nghệ số, các chủ thể có thể giới thiệu rõ hơn về nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng và đặc trưng của sản phẩm, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng, xây dựng thương hiệu OCOP Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh.

Trong định hướng phát triển OCOP giai đoạn 2026 - 2030, Hà Tĩnh ưu tiên phát triển sản phẩm mới theo hướng nào?

A: Tập trung vào sản phẩm có mẫu mã đẹp, giá thành thấp

B: Gắn sản phẩm với vùng nguyên liệu của địa phương

C: Ưu tiên các sản phẩm có khả năng tiêu thụ tại thị trường nội tỉnh

D: Phát triển sản phẩm theo nhu cầu riêng của từng chủ thể

Giải thích

Giai đoạn 2026 - 2030, Hà Tĩnh ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP theo hướng gắn với xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu của địa phương. Theo đó, các địa phương rà soát, đánh giá toàn bộ sản phẩm để xác định những sản phẩm có lợi thế về nguồn nguyên liệu, quy mô sản xuất, giá trị văn hóa và tiềm năng thị trường để tổ chức phân nhóm sản phẩm có đặc điểm tương đồng, hình thành nhóm sản phẩm chủ lực. Ưu tiên phát triển các vùng nguyên liệu chủ lực áp dụng quy phạm thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn (VietGAP, HACCP, GlobalGAP, hữu cơ), xây dựng mã số vùng trồng, vùng nuôi, đảm bảo ATTP, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ môi trường, khuyến khích liên kết sản xuất giữa chủ thể OCOP với hợp tác xã, doanh nghiệp, người dân và vùng nguyên liệu nhằm bảo đảm nguồn cung nguyên liệu ổn định, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

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