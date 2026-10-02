[QUIZ] Tỷ lệ xét Chiến sĩ thi đua cơ sở thay đổi thế nào từ 1/10?

Theo quy định tại Nghị định, tỷ lệ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" tối đa là bao nhiêu trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến"?

A: Không quá 5%

B: Không quá 10%

C: Không quá 15%

D: Không quá 20%

Giải thích

Điều 5 quy định tỷ lệ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" không quá 10% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến".

Sáng kiến hoặc nhiệm vụ khoa học, công nghệ có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi cơ quan, đơn vị là căn cứ để xét tặng danh hiệu thi đua nào?

A: Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

B: Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh.

C: Chiến sĩ thi đua cơ sở.

D: Lao động tiên tiến.

Giải thích

Sáng kiến có hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng hoặc nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, đơn vị thì được đề nghị xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

Cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được hưởng mức tiền thưởng bằng bao nhiêu lần mức lương cơ sở?

A: 1 lần mức lương cơ sở

B: 1.5 lần mức lương cơ sở

C: 2 lần mức lương cơ sở

D: 3 lần mức lương cơ sở

Giải thích

Cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tặng bằng, khung và được hưởng mức tiền thưởng bằng 01 lần mức lương cơ sở

Quy định về việc bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" đối với cá nhân mới tuyển dụng như thế nào?

A: Không xét tặng danh hiệu đối với cá nhân mới tuyển dụng dưới 06 tháng.

B: Được bình xét nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc.

C: Tuyển dụng từ 03 tháng trở lên là đủ điều kiện bình xét.

D: Tất cả cá nhân mới tuyển dụng đều được xét bình thường.

Giải thích

Theo quy định, không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với cá nhân mới được tuyển dụng dưới 06 tháng

Mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" đối với cá nhân là bao nhiêu?

A: 0,3 lần mức lương cơ sở.

B: 0,5 lần mức lương cơ sở.

C: 1,0 lần mức lương cơ sở.

D: 1,5 lần mức lương cơ sở.

Giải thích

Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” dành cho cá nhân có mức tiền thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở.

Khi cá nhân chuyển công tác mà có thời gian làm việc ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên, việc bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" đòi hỏi điều kiện thủ tục gì?

A: Cơ quan cũ trực tiếp ra quyết định khen thưởng.

B: Do cơ quan mới thực hiện bình xét và bắt buộc phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ.

C: Không được xét thi đua trong năm chuyển công tác.

D: Chỉ tính thành tích trong thời gian làm việc tại cơ quan mới.

Giải thích

Việc bình xét do cơ quan/đơn vị mới thực hiện; trường hợp cá nhân có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên bắt buộc phải lấy ý kiến nhận xét của cơ quan cũ.

Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên cần đáp ứng điều kiện gì về kết quả học tập để được bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến"?

A: Chỉ cần chấp hành tốt nội quy, không bắt buộc về xếp loại học tập.

B: Đạt kết quả học tập từ loại trung bình trở lên.

C: Hoàn thành nhiệm vụ học tập và đạt kết quả từ loại khá trở lên (hoặc được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình).

D: Phải đạt kết quả học tập xếp loại xuất sắc.

Giải thích

Đối với khóa đào tạo từ 01 năm trở lên, thời gian học tập được tính để bình xét; ngoài tiêu chuẩn chung, cá nhân phải chấp hành tốt quy định, hoàn thành nhiệm vụ học tập, đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên hoặc được cấp chứng nhận hoàn thành.

Trường hợp cá nhân nữ lãnh đạo, quản lý không thuộc đối tượng điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm như thế nào so với quy định chung?

A: Được giảm 1/3 thời gian

B: Được giảm 2/3 thời gian

C: Được giảm 1/2 thời gian

D: Được giảm 1/4 thời gian

Giải thích

Khoản 7 Điều 4 quy định thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cá nhân là nữ lãnh đạo, quản lý được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung.

Theo quy định phải trích bao nhiêu phần trăm từ Quỹ thi đua, khen thưởng của từng cấp để chi cho công tác tổ chức phát động, chỉ đạo, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và tuyên truyền điển hình tiên tiến?

A: 15%

B: 20%

C: 30%

D: 10%

Giải thích

Điểm b khoản 2 Điều 50 quy định trích 20% trong tổng quỹ thi đua, khen thưởng của từng cấp để chi tổ chức phát động, chỉ đạo triển khai, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, phổ biến nhân điển hình tiên tiến, học tập, trao đổi kinh nghiệm về thi đua, khen thưởng; kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; họp xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.

Để đề nghị tặng danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ", tỷ lệ phiếu đồng ý tối thiểu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phải đạt là bao nhiêu?

A: Từ 60% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng

B: Từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng

C: Từ 80% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng

D: Từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng

Giải thích

Khoản 5 Điều 30 quy định đối với danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" phải có tỷ lệ phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp từ 80% trở lên.

Mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được quy định bằng bao nhiêu lần mức lương cơ sở?

A: 3,0 lần mức lương cơ sở

B: 1,0 lần mức lương cơ sở

C: 12,0 lần mức lương cơ sở

D: 4,5 lần mức lương cơ sở

Giải thích

Điểm a khoản 1 Điều 53 quy định cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở.

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