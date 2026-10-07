[QUIZ] Nhóm ngành nào đang mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp tại Hà Tĩnh?

Hà Tĩnh hiện có bao nhiêu doanh nghiệp đang hoạt động?

A: Hơn 8.000

B: Gần 12.000

C: Hơn 20.000

D: Gần 25.000

Giải thích

Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, toàn tỉnh có gần 14.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Trong đó, gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn đăng ký bình quân gần 7 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Về cơ cấu doanh nghiệp theo lĩnh vực hoạt động: lĩnh vực nông, lâm và thủy sản chiếm 18,7%; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,8%; lĩnh vực thương mại và dịch vụ chiếm 47,5%. Các doanh nghiệp đóng góp 60% thu ngân sách nội địa, 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm mới cho trên 23.000 lao động/năm.

Hà Tĩnh hiện là “bến đỗ” của bao nhiêu dự án đầu tư?

A: Gần 6.000 dự án

B: Hơn 5.000 dự án

C: Hơn 3.000 dự án

D: Gần 1.400 dự án

Giải thích

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có gần 1.400 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 900.000 tỷ đồng. Trong đó có 73 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 16,5 tỷ USD.

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 49 dự án trong nước và 4 dự án đầu tư nước ngoài. Trong đó, có các dự án quy mô lớn, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới như: Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh (13.254 tỷ đồng); Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh (79.986 tỷ đồng); Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III (51.430 tỷ đồng); Nhà máy thép không gỉ (9.800 tỷ đồng); Khu công nghiệp Hưng Long (3.019 tỷ đồng), các dự án điện gió Kỳ Anh 1,2,3,4 (7.810 tỷ đồng), Dự án Nhà máy điện gió Kỳ Ninh - Hà Tĩnh (8.188 tỷ đồng); Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm (17.211 tỷ đồng)...

Doanh nghiệp FDI nào có vốn đầu tư lớn nhất vào Hà Tĩnh?

A: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

B: Công ty TNHH UP Hà Tĩnh

C: Công ty TNHH Quan Wei

D: Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP)

Giải thích

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư lớn nhất vào Hà Tĩnh với 12,8 tỷ USD. Nhờ duy trì sản xuất ổn định, công ty tiếp tục đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách và tăng trưởng của tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Formosa Hà Tĩnh đang tạo việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và logistics tại KKT Vũng Áng. Doanh nghiệp đã đầu tư 12 dãy ký túc xá, 2 nhà ăn, 304 căn hộ cùng hệ thống trường mầm non tại phường Hoành Sơn, từng bước hoàn thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động

Doanh nghiệp nào đang dẫn đầu về nộp thuế nội địa tại Hà Tĩnh?

A: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

B: Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

C: Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh

D: Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast

Giải thích

Theo thống kê của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, trong 9 tháng năm 2026, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm doanh nghiệp nộp thuế nội địa lớn nhất tỉnh với số thuế đã nộp hơn 578 tỷ đồng.

Ở vị trí thứ 2 là Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh với số thuế đã nộp hơn 327,6 tỷ đồng. Kế đó là Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast với số thuế đã nộp hơn 304 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 10 doanh nghiệp đóng nộp hơn 2.200 tỷ đồng thuế nội địa, chiếm hơn 35% tổng thu thuế, phí trên địa bàn.

Đâu là “cực hút” đầu tư công nghiệp của Hà Tĩnh?

A: Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

B: Khu du lịch Thiên Cầm

C: Khu công nghiệp Gia Lách

D: Khu kinh tế Vũng Áng

Giải thích

Sau nhiều năm đầu tư và phát triển, Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng hiện quy tụ hơn 100 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 281.708 tỷ đồng cùng 56 dự án FDI có tổng vốn trên 16,3 tỷ USD. Theo Ban Quản lý KKT tỉnh, hiện nay, tại KKT Vũng Áng có hơn 25.600 lao động đang làm việc, trong đó khoảng 24.400 lao động trong nước và 1.200 lao động nước ngoài.

Để tạo quỹ đất, không gian và đầu tư phát triển trong tương lai, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định mở rộng KKT Vũng Áng lên 72.998 ha; xây dựng KKT Vũng Áng với các trụ cột: công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; phát triển thương mại, dịch vụ.

Đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu có bao nhiêu doanh nghiệp?

A: 10.000– 12.000

B: 13.000 -16.000

C: 15.000 – 17.000

D: 18.000 – 20.000

Giải thích

Theo Đề án phát triển doanh nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2030, đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 18.000-20.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế; bình quân 13-15 doanh nghiệp đang hoạt động/1.000 dân. Hình thành ít nhất 20 doanh nghiệp quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt trong các ngành trọng điểm; có 15 - 20 doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học – công nghệ hoặc doanh nghiệp đổi mới sáng tạo được công nhận.

Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65% GRDP, khoảng 70% tổng thu ngân sách toàn tỉnh; phát triển cơ cấu doanh nghiệp phù hợp định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 51% GRDP toàn tỉnh.

Đâu là nhóm ngành mới, có tiềm năng tăng trưởng cao của Hà Tĩnh?

A: Kinh tế số và các dịch vụ số phục vụ công nghiệp, logistics

B: Khai thác khoáng sản

C: Sản xuất, kinh doanh nhiên liệu hóa thạch

D: Khai thác tài nguyên thiên nhiên quy mô lớn

Giải thích

Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kinh tế số và các dịch vụ số phục vụ công nghiệp, logistics được xác định là một trong những nhóm ngành mới, có tiềm năng tăng trưởng cao. Hà Tĩnh định hướng phát triển các giải pháp số hóa quản trị sản xuất, cảng biển và logistics; thương mại điện tử; dịch vụ dữ liệu; an toàn thông tin, các nền tảng quản trị chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, tỉnh cũng định hướng phát triển công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp dữ liệu, dịch vụ kỹ thuật - công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp thông minh, mở ra những dư địa tăng trưởng mới gắn với chuyển đổi số và chuyển dịch mô hình kinh tế.

Giải thích

Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!

Điểm