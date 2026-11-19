Theo định hướng của Hà Tĩnh, giải pháp nào để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, bảo đảm người học có việc làm sau đào tạo?

A: Tăng số lượng cơ sở đào tạo và mở rộng ngành nghề theo khả năng của từng đơn vị.

B: Đào tạo theo nhu cầu, đơn đặt hàng của doanh nghiệp; tăng thực hành, thực tập và gắn kết quả đào tạo với tuyển dụng.

C: Tập trung đào tạo những ngành nghề truyền thống, hạn chế thay đổi chương trình học

D: Ưu tiên đào tạo lý thuyết để rút ngắn thời gian học

Giải thích

Theo Kế hoạch số 610 của UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện Quyết định số 1538/QĐ-TTg ngày 12/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới (Kế hoạch 610), Hà Tĩnh định hướng chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thị trường lao động và yêu cầu kỹ năng của doanh nghiệp. Tỉnh cũng khuyến khích mô hình đào tạo nghề kép, kết hợp trang bị kiến thức, kỹ năng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp với thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

Hà Tĩnh định hướng ưu tiên đào tạo nhân lực phục vụ những lĩnh vực nào để đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh?

A: Công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ số, bán dẫn, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, dịch vụ hiện đại...

B: Chủ yếu các ngành sử dụng nhiều lao động giản đơn, ít yêu cầu về kỹ thuật.

C: Tập trung đào tạo nhân lực phục vụ sản xuất nông nghiệp truyền thống.

D: Các lĩnh vực tự phát, không gắn với định hướng phát triển.

Giải thích

Kế hoạch 610 của UBND tỉnh xác định ưu tiên đào tạo nhân lực phục vụ công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ số, bán dẫn, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, dịch vụ hiện đại và các ngành nghề phù hợp với sinh kế địa phương. Tỉnh cũng chú trọng những ngành, nghề đang có nhu cầu nhân lực lớn tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp và dự án đầu tư trên địa bàn.

Để tạo việc làm bền vững cho lao động nông thôn, Hà Tĩnh định hướng phát triển những mô hình nào?

A: Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng, homestay, thương mại điện tử...

B: Tập trung mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp truyền thống.

C: Phát triển chăn nuôi, sử dụng nhiều diện tích đất đai

D: Phát triển các mô hình sản xuất tự cung, tự cấp trong quy mô nhỏ

Giải thích

Hà Tĩnh chú trọng tạo việc làm tại chỗ, nâng cao giá trị việc làm trong nông nghiệp thông qua phát triển ngành nghề nông thôn, sản phẩm OCOP, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, khuyến khích phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, homestay, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Việc gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ và phát triển chuỗi giá trị sẽ góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho lao động nông thôn.

Lợi thế nào của người hồi hương sau xuất khẩu lao động cần được phát huy để tham gia thị trường lao động trong tỉnh?

A: Chỉ tận dụng số vốn tích lũy được trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

B: Ưu tiên giới thiệu vào những công việc không đòi hỏi chuyên môn.

C: Phát huy kỹ năng, kinh nghiệm, ngoại ngữ, vốn và tác phong công nghiệp tích lũy được để kết nối với doanh nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh.

D: Tiếp tục tìm hiếm các thị trường lao động ngước ngoài.

Giải thích

Đây là một định hướng đáng chú ý trong kế hoạch của tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, tỉnh không chỉ quan tâm đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mà còn chú trọng kết nối, thu hút những người hoàn thành hợp đồng trở về địa phương. Kỹ năng nghề, kinh nghiệm, ngoại ngữ, vốn và tác phong công nghiệp tích lũy được là nguồn lực có giá trị, góp phần bổ sung nhân lực có kỹ năng cho tỉnh.

Theo Kế hoạch 610 của UBND tỉnh, những nội dung nào cần được doanh nghiệp quan tâm để thu hút và giữ chân người lao động?

A: Quan tâm đến tiền lương.

B: Cải thiện tiền lương, thu nhập, phúc lợi, điều kiện và môi trường làm việc; bảo đảm an toàn lao động, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

C: Tăng thời gian làm việc để nâng cao năng suất lao động.

D: Đảm bảo an toàn lao động, chất lượng bữa ăn ca.

Giải thích

Chất lượng việc làm không chỉ được đánh giá qua số lượng người có việc làm mà còn thể hiện ở thu nhập, phúc lợi, môi trường và điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp. UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu doanh nghiệp quan tâm thực hiện đầy đủ các quy định về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Khu kinh tế, khu công nghiệp nào hiện có số lượng lao động làm việc đông nhất tại Hà Tĩnh?

A: Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

B: Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà

C: Khu công nghiệp Gia Lách

D: Khu kinh tế Vũng Áng

Giải thích

Trong hành trình phát triển, KKT Vũng Áng không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng, đóng góp lớn vào ngân sách mà còn trở thành trung tâm tạo việc làm quan trọng của tỉnh. Hoạt động của các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng đang tạo việc làm ổn định cho gần 30.000 lao động.

Trong đó, ngoài những doanh nghiệp lớn như Formosa Hà Tĩnh, các đơn vị thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup như: Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh, Công ty CP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons, Công ty CP Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha, Công ty TNHH Giải pháp năng lượng công nghệ cao V-G, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal... đang giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp may mặc, chế biến thủy sản, lâm sản, dịch vụ cảng biển, nhiệt điện... cũng tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng bao nhiêu người mỗi năm?

A: 15.000 người.

B: 18.000 người.

C: 23.000 người.

D: 40.000 người

Giải thích

Hà Tĩnh phấn đấu bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 23.000 người trong giai đoạn 2026-2030. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%; tỷ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp giảm xuống dưới 20% và tỷ lệ lực lượng lao động được đào tạo lại, đào tạo thường xuyên đạt 50%.

Giải thích

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