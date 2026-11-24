Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu luận điểm “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” vào năm nào?

A: Năm 1945

B: Năm 1946

C: Năm 1951

D: Năm 1954

Giải thích

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức ở Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 24/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng này nhấn mạnh vai trò định hướng của văn hóa đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ Nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng và tương lai của dân tộc, đặt ra những vấn đề có ý nghĩa nền tảng đối với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong điều kiện mới.

Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm được chính thức xác lập theo nghị quyết nào?

A: Nghị quyết số 68-NQ/TW

B: Nghị quyết số 33-NQ/TW

C: Nghị quyết số 23-NQ/TW

D: Nghị quyết số 28/2026/QH16

Giải thích

Ngày 24/4/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam; xác lập ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là một quyết sách mang tính lịch sử, giàu giá trị nhân văn sâu sắc khi quy định người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam.

Dấu mốc này thể hiện sự quan tâm đặc biệt, toàn diện của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đồng thời khẳng định quyết tâm đưa văn hóa thực sự thấm sâu vào mọi mặt đời sống, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh trường tồn và động lực đột phá cho sự phát triển toàn diện, bền vững của quốc gia.

Hà Tĩnh có bao nhiêu danh nhân văn hóa và di sản được UNESCO vinh danh, ghi danh?

A: 2 danh nhân văn hóa và 3 di sản

B: 2 danh nhân văn hóa và 5 di sản

C: 3 danh nhân văn hóa và 5 di sản

D: 3 danh nhân văn hóa và 4 di sản

Giải thích

Hà Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi hun đúc nhiều giá trị di sản đặc sắc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Vị thế văn hóa của quê hương núi Hồng - sông La đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia để tỏa sáng trong kho tàng di sản chung của nhân loại với 2 danh nhân văn hóa và 5 di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh, ghi danh.

Hai danh nhân văn hóa là Đại thi hào Nguyễn Du với kiệt tác “Truyện Kiều” mang tư tưởng nhân đạo vượt thời đại và Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - tấm gương sáng ngời về y đức, trí tuệ và lòng nhân ái.

Hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là: Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và ca trù. Hà Tĩnh còn sở hữu bộ 3 di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng hội tụ tại ngôi làng khoa bảng Trường Lưu gồm: Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng Hoa sứ trình đồ và Văn bản Hán - Nôm làng Trường Lưu.

Hà Tĩnh có bao nhiêu di tích quốc gia đặc biệt?

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

Giải thích

Ngày 26/11/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 1473/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 16 với 6 di tích trong toàn quốc, trong đó có Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác (ở xã Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Với sự kiện này, Hà Tĩnh có 3 di tích quốc gia đặc biệt. Trước đó, năm 2012, Khu lưu niệm Nguyễn Du là di tích đầu tiên của tỉnh được xếp hạng. Hai địa điểm Ngã ba Đồng Lộc và Chỉ huy Sở Tiền phương Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh 559, 500 (xã Hương Đô) cũng thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

Năm 2024, di sản nào của Hà Tĩnh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia?

A: Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông

B: Lễ hội đền Chiêu Trưng

C: Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn

D: Lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm

Giải thích

Ngày 21/2/2024, Bộ VH-TT&DL có quyết định số 389 công bố Lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm ở xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm diễn ra vào dịp đầu xuân, vào ngày rằm tháng Giêng, gắn liền với đền Đông Hải thuộc thôn Lâm Hoa (xã Cổ Đạm), thờ Đông Hải Đại Vương - cá Ông (cá voi). Đền có lịch sử hàng trăm năm đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Đây là lễ hội có truyền thống từ lâu đời, là nét văn hóa tín ngưỡng của ngư dân xã Cổ Đạm và các xã quanh vùng có nghề đánh bắt trên biển. Sau nhiều năm bị mai một, gần đây, lễ hội đã được phục dựng lại.

Tính đến nay, Hà Tĩnh đã có 4 lễ hội được Bộ VH-TT&DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Lễ hội đền Lê Khôi, Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn và Lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm.

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