'Quét sạch' thành quả 3 phiên tăng, VN-Index giảm mạnh thử thách đáy ngắn hạn

VN-Index tiếp tuc thử thách vùng hỗ trợ quanh 1720-1730 điểm.

VN-Index đóng cả giảm 0,82%, tiêu cực hơn nhiều so với mức chốt buổi sáng (+0,03%/+0,57 điểm). VN30-Index cũng giảm 0,91% (phiên sáng giảm 0,01%). Sức ép từ các cổ phiếu vốn hóa lớn là nguyên nhân chính.

Chiều nay là phiên hiếm hoi cả cổ phiếu ngân hàng lẫn nhóm Vin cộng hưởng giảm giá. VHM chốt phiên sáng mới giảm nhẹ 0,74%, vừa vào phiên chiều đã xuất hiện áp lực bán mạnh đè giá lao dốc một mạch tới tận lúc đóng cửa. VHM bốc hơi thêm 2,67% nữa chiều nay và chốt dưới tham chiếu 3,38%. Thanh khoản buổi chiều của VHM tăng 67% so với phiên sáng. VIC giảm 1,13% và đảo chiều từ vùng giá xanh buổi sáng, đóng cửa giảm 0,87%, thanh khoản tăng gấp đôi.

Cùng với hai trụ Vin, cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 cũng bất ngờ giảm mạnh cả loạt. Nặng nhất là SHB với đợt xả từ khoảng 1h45 trở đi và ATC, giá rơi thẳng xuống mức sàn với thanh khoản gấp 5 lần buổi sáng. Tính riêng chiều nay thì SHB giảm 6,51%. LPB cũng có thanh khoản tăng 154%, giá lao dốc liên tục -3,56% so với mức chốt buổi sáng và đảo chiều, đóng cửa mất 3,21%. BID riêng chiều cũng giảm 1,17%, kết phiên giảm tổng cộng 1,74%. CTG mất thêm 1,02% thành -1,85%. TCB mất 1,39%, đảo chiều thành giảm 1,24%....

Hai cổ phiếu ngân hàng duy nhất còn xanh trong rổ VN30 là STB và VPB. STB chiều nay lại phục hồi 0,9% và đảo chiều vượt tham chiếu 0,75%. VPB chỉ bị ép nhẹ lùi xuống 0,21%, còn tăng 0,21%. Thống kê nhóm ngân hàng cũng chỉ sót lại thêm hai mã là NVB, MSB, nhưng tới 15 mã giảm quá 1%.

Khả năng phân hóa của cổ phiếu blue-chips đã kém đáng kể phiên sáng, rổ VN30 chỉ còn 8 mã xanh và 21 mã đỏ (phiên sáng 13 mã xanh và 15 mã đỏ). Những cổ phiếu còn tăng giá cũng chỉ có GAS là mạnh, đóng cửa trên tham chiếu 4,59%. GAS là một trong 6 cổ phiếu của rổ này có giá cải thiện buổi chiều, tăng thêm 1,61% so với phiên sáng. BSR cũng có cải thiện giá, tăng nhẹ thêm 0,47% thành +0,79%. Ngược lại, rổ VN30 ghi nhận 13 cổ phiếu giảm quá 1% giá trị.

Sức ép điểm số cũng khiến trạng thái giằng co phân hóa cân bằng của cổ phiếu sàn HoSE trong buổi sáng biến mất. Kết phiên VN-Index chỉ còn 122 mã xanh và 190 mã đỏ (phiên sáng 135 mã xanh/144 mã đỏ). Tương quan phân bổ thanh khoản cân bằng buổi sáng cũng không còn, chiều nay 68,4% giá trị khớp lệnh sàn HoSE tập trung ở nhóm cổ phiếu giảm giá và 26,2% tập trung ở nhóm tăng giá. Loạt cổ phiếu lao dốc trên 2% với thanh khoản cao trên trăm tỷ đồng có thể kể tới VHM giảm 3,38%, SHB giảm 6,94%, PNJ giảm 3,44%, VIX giảm 3,42%, SSI giảm 3,05%, GEX giảm 3,75%, VCI giảm 2,88%, VSC giảm 2,96%, VND giảm 3,68%.

Toàn sàn HoSE ghi nhận 120 cổ phiếu giảm giá quá 1% lúc đóng cửa, thanh khoản chiếm 45,6% tổng khớp sàn này. Phiên sáng mới có 67 mã, chiếm 15,3% thanh khoản. Trong khi đó thanh khoản phiên chiều của HoSE cũng tăng gần 40%, đạt 7.421 tỷ đồng. Như vậy chiều nay có lực bán gia tăng rõ nét và bên bán hạ giá đáng kể.

Điều bất ngờ là vẫn có khá nhiều cổ phiếu tăng ngược dòng mạnh mẽ. Sàn HoSE thậm chí có 12 mã kịch trần, dĩ nhiên phần lớn là thanh khoản thấp như ANV, CSV, PAC, IDI, FMC… Tuy vậy cũng không ít mã có được dòng tiền vào đáng chú ý: PLX tăng 3,87% với 375,6 tỷ đồng; PVT tăng 2,82% với 347,5 tỷ; HCM tăng 2,61% với 95,5 tỷ; BVH tăng 3,18% với 90,7 tỷ; DPM tăng 2,31% với 74,3 tỷ; DGW tăng 1,17% với 71,6 tỷ…

Dưới sức ép của xu hướng giảm liên tục chiều nay, khả năng trụ giá và tăng ngược dòng là một tín hiệu mạnh mẽ. Ít nhất các nhà đầu tư nắm giữ những cổ phiếu nói trên không xả quá lớn, đồng thời bên mua vẫn hỗ trợ đủ nhiều. Đương nhiên đây chỉ là số rất ít, toàn sàn HoSE chỉ có khoảng 20 cổ phiếu tăng giá mạnh trên 1% với thanh khoản quá 10 tỷ đồng.

Khối ngoại buổi chiều không tăng bán thêm nhưng giảm mua khoảng 12% so với phiên sáng, vị thế ròng đạt -269,9 tỷ đồng, so với -181,3 tỷ đồng trong buổi sáng. Các mã bị bán lớn là TCB -153,1 tỷ, HDB -124,5 tỷ, PNJ -115,4 tỷ, VHM -61 tỷ, FPT -59,7 tỷ. Phía mua ròng có PLX +90,7 tỷ, VIC +65,4 tỷ, PVT +61,9 tỷ, STB +55,5 tỷ.