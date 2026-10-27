Quét mã QR, khám phá di tích

Tại di tích cấp quốc gia Đền Quan, thuộc tổ dân phố Thanh Sơn, phường Vũ Ninh (thành phố Bắc Ninh), việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa của di tích giờ đây có cách tiếp cận mới. Thay vì chỉ tham quan không gian thờ tự hoặc nghe ban quản lý di tích giới thiệu, người dân và du khách có thể chủ động quét mã QR được đặt tại 3 vị trí trong cụm di tích để tra cứu thông tin, khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa và tìm hiểu các di tích trên địa bàn phường.

Thành viên Ban Quản lý di tích Đền Quan, phường Vũ Ninh hướng dẫn du khách tìm hiểu thông tin, vị trí các di tích trên địa bàn phường qua mã QR.

Lần đầu đến tham quan, dâng lễ tại Đền Quan, anh Giáp Văn Huy, trú tại phường Tiền Phong rất ấn tượng vì sự thuận tiện của hình thức này. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, anh có thể tiếp cận các thông tin giới thiệu về di tích Đền Quan, đồng thời, tìm hiểu đường dẫn đến những di tích khác trên địa bàn phường. Trong khi đó, dù đã nhiều lần đến Đền Quan, anh Lê Hồng Trản (trú tại phường Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng) vẫn có trải nghiệm mới khi lần đầu khám phá di tích thông qua mã QR. Qua đó, giúp anh chủ động tìm hiểu thông tin ngay tại điểm tham quan, có thêm góc nhìn về giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, đồng thời mở ra cơ hội khám phá những địa điểm văn hóa khác trên địa bàn.

Phường Vũ Ninh có 11 di tích cấp quốc gia, 8 di tích cấp tỉnh; trung bình mỗi năm, các điểm di tích đón hơn 130 nghìn lượt du khách tham quan, dâng lễ. Để bảo tồn, phát huy giá trị di tích, tháng 6/2026, UBND phường triển khai nền tảng Cổng kinh tế số phục vụ truyền thông, quảng bá du lịch và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường. Theo đó, phường xây dựng trang thông tin số tổng hợp giới thiệu 19 di tích lịch sử đã được công nhận bằng công nghệ số hóa 3D và thực tế ảo VR360. Mỗi di tích có đầy đủ các trường thông tin: Lịch sử hình thành, giá trị di tích, hình ảnh minh họa, vị trí di tích trên bản đồ, kịch bản thuyết minh. Đáng chú ý, phường tạo mã QR riêng cho từng di tích, liên kết trực tiếp đến trang thông tin số và tích hợp dẫn đường đến các di tích khác.

Thông qua mã QR và nền tảng số, các thông tin, tư liệu về di tích được tập hợp, tạo điều kiện để người sử dụng chủ động tra cứu trong quá trình tham quan.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vũ Ninh, việc số hóa 19 di tích nằm trong định hướng ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực quản lý và phát triển của địa phương. Thông qua mã QR và nền tảng số, các thông tin, tư liệu về di tích được tập hợp, tạo điều kiện để người sử dụng chủ động tra cứu trong quá trình tham quan. Cách làm này góp phần khắc phục những hạn chế của phương thức giới thiệu truyền thống, nhất là khi du khách muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa, kiến trúc và những câu chuyện gắn với từng địa điểm. Qua thống kê, sau khi triển khai số hóa, lượng khách đến tham quan, dâng lễ tại các di tích trên địa bàn phường tăng khoảng 5% so với trước đây.

“Để phát huy hiệu quả hệ thống đã triển khai, chúng tôi tiếp tục rà soát, bổ sung tư liệu, bảo đảm thông tin giới thiệu về từng di tích thống nhất và dễ tiếp cận. Cùng với đó, nghiên cứu mở rộng nội dung giới thiệu bằng hình ảnh, tư liệu lịch sử, câu chuyện văn hóa và các hình thức tương tác phù hợp”, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn cho biết.