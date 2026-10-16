Quen nhau qua 'Hội vỡ nợ muốn làm liều' rồi rủ nhau trộm điện thoại trong đêm

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, đơn vị này đã bắt giữ một đối tượng liên quan vụ "Trộm cắp tài sản" và "Hủy hoại tài sản" tại cửa hàng kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn.

Danh tính đối tượng là Lã Hoàng Sơn (SN 1996) trú tại xã Thanh Miện, TP Hải Phòng.

Theo đó, ngày 9.9.2025, Công an phường Phổ Yên tiếp nhận tin báo có hai đối tượng khả nghi đi ra từ cửa hàng Thế Giới Di Động tại số 513, tổ dân phố 2, phường Phổ Yên.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các ổ khóa bị phá, cửa cuốn được kéo lên khoảng 1m, cửa kính và tủ kính vỡ vụn, 17 chiếc điện thoại di động chủ yếu là dòng iPhone đã bị lấy trộm.

Đối tượng Lã Hoàng Sơn bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Tổng trị giá số điện thoại bị mất được xác định hơn 400 triệu đồng, cơ quan công an sau đó triển khai truy xét các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra xác định, đầu tháng 9.2025, do nợ nần, Sơn và Phạm Trung Thành (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) quen biết nhau qua nhóm Facebook có tên “Hội vỡ nợ muốn làm liều” rồi bàn bạc, rủ nhau trộm cắp tại các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động.

Hai đối tượng gặp nhau tại Hà Nội, chuẩn bị xà beng, búa, găng tay và bao tải dứa đồng thời nhiều lần đến khu vực Phổ Yên khảo sát địa điểm trước khi gây án.

Khoảng 20h ngày 8.9.2025, Sơn và Thành di chuyển từ Hà Nội đến Phổ Yên, đến khoảng 1h ngày 9.9, cả hai bắt đầu phá cửa cuốn, ổ khóa, đập vỡ kính và tủ trưng bày để lấy điện thoại.

Sau khi lấy trộm 17 chiếc điện thoại, hai đối tượng chia nhau Sơn giữ 9 chiếc, Thành giữ 8 chiếc rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Đến tháng 5.2026, Phạm Trung Thành bị khởi tố, bắt tạm giam còn đối tượng Sơn thì rời khỏi địa bàn và lẩn trốn vào TP Hồ Chí Minh sinh sống, làm việc trước khi bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.