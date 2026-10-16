Quen nhau qua 'Hội vỡ nợ muốn làm liều', 2 đối tượng từ Hà Nội lên Thái Nguyên trộm cắp

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trung Thành (SN 1997, trú tại xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình) và Lã Hoàng Sơn (SN 1996, trú tại xã Thanh Miện, Hải Phòng) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản".

Bị can Phạm Trung Thành (ngoài cùng bên trái)

Trước đó, khoảng 2h25 ngày 9/9/2025, Công an phường Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) nhận được tin báo về việc xảy ra trộm cắp tài sản tại cửa hàng Thế giới di động (số 513, tổ dân phố số 2, phường Phổ Yên).

Tại hiện trường, các ổ khóa bị giật tung, cửa cuốn bị kéo lên khoảng 1m, cửa kính và tủ kính bị đập vỡ, 17 chiếc điện thoại bị lấy đi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 400 triệu đồng.

Công an phường Phổ Yên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra, truy xét.

Qua công tác trinh sát, cơ quan Công an xác định giữa tháng 9/2025, có một số giao dịch mua bán điện thoại di động tại khu vực phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) mà thông tin trùng khớp với những chiếc điện thoại bị trộm.

Lần theo manh mối, Cơ quan Công an xác định nghi phạm là Phạm Trung Thành. Tuy nhiên, đối tượng không ở quê mà sinh sống tại Hà Nội.

Ngày 14/5/2026, khi Thành đến Bệnh viện Phụ sản Thái Bình (tỉnh Hưng Yên), cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp cận gửi Giấy triệu tập, mời đối tượng lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Phạm Trung Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, cùng thực hiện hành vi phạm tội với Thành còn có Lã Hoàng Sơn (trú tại Hải Phòng), hiện đã trốn vào TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 8/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Lã Hoàng Sơn để làm việc.

Bị can Lã Hoàng Sơn làm việc với cơ quan Công an

Đang bị khởi tố trong một vụ án khác, lại tiếp tục phạm tội

Kết quả điều tra xác định: Tháng 9/2025, do nợ nhiều hai đối tượng vào nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” tìm đồng bọn. Hai đối tượng gặp nhau ở Hà Nội và thống nhất lên Phổ Yên trộm cắp tài sản.

Khoảng 1h ngày 9/9/2025, hai đối tượng đến cửa hàng Thế giới di động tại Phổ Yên rồi cậy cửa cuốn, đập cửa kính, lấy đi 17 điện thoại di động. Sau đó, Sơn cầm 9 chiếc, Thành được chia 8 chiếc rồi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngoài vụ án trên, Phạm Trung Thành còn thực hiện một vụ trộm cắp tài sản khác và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) đã khởi tố điều tra