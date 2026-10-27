Quên khóa chốt cabin xe tải, tài xế gây tai nạn, vợ tử vong thương tâm

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tỉnh lộ 108, đoạn qua xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La, khiến một người tử vong và 5 phương tiện hư hỏng.

Theo tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 26/10/2026, tại Km 03+900 tỉnh lộ 108, thuộc bản Nhộp, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La.

Thời điểm trên, anh V.T.S. (sinh năm 1983, trú tại xã Nậm Lầu) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 88C-214.xx, di chuyển theo hướng từ xã Nậm Lầu đi Co Mạ. Trên xe còn có vợ anh là chị G.T.D., cùng sinh năm 1983.

Khi xe đang xuống dốc, cabin bất ngờ gập về phía trước. Tài xế nhảy ra khỏi xe, trong khi chiếc xe tải tiếp tục lao xuống dốc, đâm vào 4 xe máy đang dựng bên lề đường bên phải rồi va chạm với một cột điện mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến chị G.T.D. tử vong. Ngoài ra, 4 xe máy và chiếc xe tải đều bị hư hỏng, tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu từ Cục CSGT, nguyên nhân vụ việc được nhận định là do tài xế chưa chốt khóa cabin xe tải. Khi phương tiện xuống dốc và phanh gấp, cabin bị gập về phía trước, dẫn đến sự cố.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang xác minh, giải quyết vụ tai nạn theo quy định pháp luật.