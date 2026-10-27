Quên chốt khóa cabin, tài xế xe tải gây tai nạn chết người

Video vụ tai nạn xe tải lao vào 4 xe máy làm 1 người tử vong tại Sơn La:

Vụ tai nạn tại Sơn La khiến một người tử vong, 5 phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế quên chốt khóa cabin xe tải. (Video Cục CSGT)

Theo thông tin được Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tỉnh lộ 108, đoạn qua xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La, khiến một người tử vong và 5 phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế chưa chốt khóa cabin xe tải.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 26/10/2026, tại Km 03+900 tỉnh lộ 108, thuộc bản Nhộp, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La.

Thời điểm trên, anh V.T.S. (sinh năm 1983, trú tại xã Nậm Lầu) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 88C-214.xx theo hướng từ xã Nậm Lầu đi Co Mạ. Trên xe có chở vợ là chị G.T.D., cùng sinh năm 1983, trú tại địa phương.

Khi xe đang xuống dốc, cabin bất ngờ gập về phía trước. Tài xế nhảy ra khỏi xe, trong khi phương tiện tiếp tục lao xuống dốc, đâm vào 4 xe mô tô đang dựng bên lề đường phía bên phải rồi va chạm với một cột điện mới dừng lại.

Hậu quả, chị G.T.D. tử vong; 5 phương tiện bị hư hỏng, với thiệt hại ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Vụ tai nạn xảy ra trên tỉnh lộ 108, tỉnh Sơn La, khi cabin xe tải bất ngờ gập về phía trước lúc xuống dốc, khiến phương tiện lao vào 4 xe máy và cột điện, làm một người tử vong. (Video Cục CSGT)

Theo nhận định ban đầu được Cục CSGT thông tin, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế chủ quan, chưa chốt khóa cabin xe. Khi phương tiện xuống dốc và phanh gấp, cabin bị gập về phía trước, dẫn đến sự cố.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vụ tai nạn là lời cảnh báo về việc kiểm tra các bộ phận an toàn của phương tiện trước khi khởi hành. Người điều khiển ô tô cần bảo đảm cabin, nắp capo, thành thùng và các bộ phận có khóa chốt được đóng, chốt đúng quy cách, đồng thời kiểm tra hệ thống phanh và tình trạng kỹ thuật của xe, đặc biệt trước khi di chuyển trên đường đèo dốc.