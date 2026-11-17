Văn phòng SPS Việt Nam vừa ban hành Thông báo số 981/TB-SPS-BNNMT ngày 16/11/2026, tổng hợp 42 thông báo của các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong nửa đầu tháng 11, gồm 24 dự thảo và 18 thông báo đã có hiệu lực.

Đáng chú ý, Nicaragua đưa ra dự thảo quy định kiểm dịch thực vật đối với quế thanh (Cinnamomum verum) nhập khẩu từ Việt Nam. Nội dung này được nêu tại Thông báo G/SPS/N/NIC/386 ngày 12/11/2026, liên quan đến dự thảo Nghị quyết số 256-2026-IPSA ngày 19/10/2026 của Viện Bảo vệ và Kiểm dịch Nông nghiệp Nicaragua (IPSA).

Nicaragua dự thảo yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quế nhập khẩu từ Việt Nam

Theo dự thảo, quế Việt Nam phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật chính thức, xác nhận đã được cơ quan bảo vệ thực vật nước xuất xứ kiểm tra và không nhiễm mọt cứng đốt (Trogoderma granarium). Lô hàng còn phải qua kiểm tra, lấy mẫu chẩn đoán tại cửa khẩu nhập. Quy định chưa xác định ngày thông qua và có hiệu lực, thời hạn góp ý kéo dài đến 11/01/2027.

Thông báo được xếp vào nhóm biện pháp tạo thuận lợi thương mại. Đây là thông tin đáng quan tâm với các HTX, tổ hợp tác tham gia thu gom, sơ chế quế tại những vùng nguyên liệu như Lào Cai (bao gồm Yên Bái cũ), Đà Nẵng (bao gồm Quảng Nam cũ) và Thanh Hóa.

EU siết quy định về nhựa tái chế tiếp xúc thực phẩm từ ngày 18/11

Quy định mới của Liên minh châu Âu (EU) về nhựa tái chế tiếp xúc với thực phẩm sẽ có hiệu lực từ ngày 18/11/2026. Theo Thông báo G/SPS/N/EU/940/Add.1 ngày 3/11/2026, EU đã ban hành Quy định (EU) 2026/2376 ngày 28/10/2026, sửa đổi Quy định (EU) 2022/1616. Văn bản được công bố ngày 29/10/2026.

Theo quy định, hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh phải có hồ sơ chứng minh sự phù hợp tương ứng theo mã hàng tại Bảng 6, Phụ lục I để được thông quan và lưu thông tự do tại EU. Danh mục gồm nhựa PET tái chế và các sản phẩm từ PET tái chế như hạt nhựa, phế liệu, chai, màng, tấm, hộp, đồ gia dụng, bộ đồ ăn và dụng cụ nhà bếp.

Đáng lưu ý, yêu cầu này không áp dụng trực tiếp với thực phẩm đã đóng gói, thiết bị chế biến thực phẩm và thiết bị gia dụng. Nghĩa vụ xuất trình hồ sơ tại hải quan thuộc về doanh nghiệp xuất khẩu vật liệu, sản phẩm nhựa PET tái chế, không phải doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thủy sản đóng gói.

Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh chỉ được tiếp nhận vật liệu, sản phẩm nhựa hoặc thực phẩm có bao bì thuộc phạm vi điều chỉnh khi có tuyên bố tuân thủ tương ứng. Doanh nghiệp thực phẩm sử dụng bao bì nhựa tái chế có thể được miễn cung cấp tuyên bố cho nhà bán lẻ, nhà phân phối nếu đáp ứng điều kiện về thông tin, hướng dẫn sử dụng và thành phần nhựa tái chế. Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, doanh nghiệp phải xuất trình trong 10 ngày làm việc; các trường hợp khác là 20 ngày.

Quy định bổ sung Tuyên bố P đối với nhựa đầu vào và nhựa sơ chế một phần, Tuyên bố C dạng đơn giản hóa cho khâu sản xuất cuối, bên cạnh Tuyên bố A và B đang áp dụng. Hồ sơ lô nhựa phải được lưu tối thiểu 5 năm. Sản phẩm đáp ứng quy định cũ thuộc diện cần Tuyên bố A hoặc B được tiếp tục lưu hành đến hết ngày 18/2/2027; sản phẩm thuộc diện cần Tuyên bố C hoặc P được lưu hành không cần các tuyên bố này đến hết ngày 18/5/2027.

Mexico dự kiến cấm thêm 38 hoạt chất, EU siết an toàn sữa công thức

Mexico, thành viên Hiệp định CPTPP, đang dự thảo Nghị định cấm 73 hoạt chất bảo vệ thực vật, tăng 38 hoạt chất so với quy định ngày 4/9/2025, trong đó có carbaryl, dicofol, methiocarb, triadimenol, vinclozolin và zineb. Theo Thông báo G/SPS/N/MEX/479 ngày 9/11/2026, lệnh cấm bao trùm hoạt động sản xuất, phối trộn, đóng gói, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh, phân phối và sử dụng.

Đáng chú ý, thời gian chuyển tiếp đối với 38 hoạt chất bổ sung khá ngắn. Giấy phép xuất nhập khẩu còn hiệu lực chỉ được thực hiện trong 30 ngày kể từ khi Nghị định có hiệu lực, hoạt động sản xuất, phối trộn và đóng gói được phép kéo dài 60 ngày. Hàng tồn kho được kinh doanh, phân phối và sử dụng tối đa một năm, sau đó phải xử lý hoặc thiêu hủy phần còn lại trong 6 tháng. Hạn góp ý đến ngày 8/1/2027.

Trong khi đó, EU đề xuất siết giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sữa công thức cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Theo Thông báo G/SPS/N/EU/988 ngày 10/11/2026, mức giới hạn dự kiến từ 0,001 đến 0,008 mg/kg đối với 16 hoạt chất và 0,003 mg/kg với các hoạt chất không được sử dụng. Hạn góp ý đến ngày 9/1/2027.

EU cũng đề xuất bổ sung giới hạn độc tố cereulide do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra trong cùng nhóm sản phẩm, ở mức 0,1 µg/kg đối với dạng khô và 0,0125 µg/L đối với dạng lỏng dùng ngay, theo Thông báo G/SPS/N/EU/990 ngày 13/11/2026. Hạn góp ý đến ngày 12/1/2027.

Đối với ngành chè, Ấn Độ dự thảo bổ sung giới hạn dư lượng Acetamiprid ở mức 20 mg/kg và Imidacloprid 50 mg/kg trong trà, hạn góp ý ngày 5/1/2027. Hàn Quốc đề xuất sửa đổi tiêu chuẩn thực phẩm chức năng, bổ sung ba nguyên liệu mới và bãi bỏ giới hạn trên về lượng lợi khuẩn sử dụng hằng ngày. Cộng đồng Đông Phi đã thông qua 12 tiêu chuẩn mới từ ngày 30/6/2026, trong đó có tiêu chuẩn đối với bột gạo.

Doanh nghiệp, hợp tác xã cần làm gì

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị, hiệp hội nghiên cứu và gửi góp ý bằng tiếng Anh và tiếng Việt (nếu có) về Văn phòng trước 03 ngày so với thời hạn của mỗi thông báo, để Văn phòng tổng hợp gửi quốc gia đăng thông báo.

Thời hạn góp ý sớm nhất trong đợt này là ngày 02 và 03/01/2027, trừ lùi 03 ngày theo hướng dẫn trên thì góp ý cần về tới Văn phòng khoảng ngày 30/12/2026. Các mốc còn lại trải từ ngày 05 đến 27/01/2027.

Nội dung chi tiết của các thông báo gốc được đăng trên cổng thông tin của Văn phòng SPS Việt Nam tại địa chỉ www.spsvietnam.gov.vn.