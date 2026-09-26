Quế Sơn Trung tổ chức 'Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói'

Người dân thôn Phước Ninh nêu kiến nghị với lãnh đạo xã Quế Sơn Trung. Ảnh: DUY THÁI

Tại hội nghị, người dân thôn Phước Ninh đề đạt 16 ý kiến liên quan đến đất đai, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, trụ điện phục vụ lưới điện sinh hoạt và các chế độ, chính sách.

Ông Ngô Văn Nhanh, Chủ tịch UBND xã cùng các ngành liên quan và thôn Phước Ninh tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người dân.

Ông Nguyễn Phước Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Sơn Trung tiếp thu, trả lời kiến nghị của người dân. Ảnh: DUY THÁI

Ông Nguyễn Phước Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Sơn Trung cho biết, chương trình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” được triển khai nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong đối thoại trực tiếp với nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Qua đó góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các ngành, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân; đồng thời thường xuyên sâu sát nhân dân, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Lãnh đạo xã cho hay, mặc dù nguồn lực còn khó khăn, địa bàn rộng, nhu cầu đầu tư lớn, nhưng địa phương luôn quan tâm hoàn thiện hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống.

Bí thư Đảng ủy xã mong muốn người dân tiếp tục đoàn kết, nỗ lực làm ăn, hỗ trợ lẫn nhau và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong xây dựng quê hương; nhất là tích cực hiến đất, bàn giao mặt bằng để mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn.