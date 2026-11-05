Quế Sơn Trung phấn đấu đạt 100% tỷ lệ bao phủ BHYT vào năm 2030

Ông Phan Duy Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung triển khai kế hoạch vận động người dân tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: DUY THÁI

Theo thống kê, đến nay, xã Quế Sơn Trung có 3.753 người tham gia BHXH và 24.668 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 93,8%. Hiện còn 1.629 người chưa tham gia BHYT.

Theo kế hoạch, xã phấn đấu nâng tỷ lệ bao phủ BHYT lên 95% vào năm 2026; 96,2% năm 2027; 97,45% năm 2028; 98,77% năm 2029 và đạt 100% vào năm 2030.

Đối với BHXH, xã đặt mục tiêu phát triển số người tham gia lên 3.843 người vào năm 2026; 4.166 người năm 2027; 4.515 người năm 2028; 4.863 người năm 2029 và 5.244 người vào năm 2030.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động và người dân tiếp cận, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội. Qua đó, từng bước mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.