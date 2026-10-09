Quế Sơn Trung đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Lãnh đạo xã Quế Sơn Trung trao đổi với đại diện các doanh nghiệp. Ảnh: DUY THÁI

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động: Ra mắt dự án số hóa không gian văn hóa và di tích lịch sử xã Quế Sơn Trung bằng công nghệ VR360; ra mắt mô hình “Dịch vụ công không khoảng cách” và gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Văn Nhanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và nâng cao đời sống người dân.

Trong bối cảnh địa phương đứng trước những cơ hội phát triển mới, việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đòi hỏi sự đổi mới trong tư duy, phương thức quản lý và sự chung sức của chính quyền, doanh nghiệp, người dân.

Ra mắt dự án số hóa không gian văn hóa và di tích lịch sử xã Quế Sơn Trung bằng công nghệ VR360. Ảnh: DUY THÁI

Trong 9 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 47,45 tỷ đồng, bằng 101,2% dự toán thành phố giao; vốn đầu tư công đến ngày 30/9 đã giải ngân 38,72 tỷ đồng, đạt 54,91% kế hoạch.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 16.323 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,76%; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,91%. Địa phương cũng vận động 12 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạo lập website và số hóa 14.106 trang tài liệu.

Xã Quế Sơn Trung ra mắt mô hình “Dịch vụ công không khoảng cách". Ảnh: DUY THÁI

Tại chương trình, xã ra mắt dự án số hóa không gian văn hóa và di tích lịch sử xã Quế Sơn Trung bằng công nghệ VR360 nhằm quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa, lịch sử và tiềm năng du lịch của địa phương trên môi trường số.

Đồng thời, ra mắt mô hình “Dịch vụ công không khoảng cách - Tiếp nhận tận nơi, số hóa tại chỗ, trả kết quả tận nhà đối với nhóm đối tượng đặc thù”, góp phần đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn.

Lãnh đạo xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ công nghệ số cộng đồng tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cần chủ động ứng dụng công nghệ trong quản lý, quảng bá sản phẩm, thanh toán và kết nối thị trường.

Với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số - Chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp đổi mới, cùng phát triển”, chương trình cũng tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để lắng nghe kiến nghị, trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo xã mong muốn doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đổi mới, sáng tạo, mở rộng quy mô sản xuất, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng Quế Sơn Trung phát triển bền vững.

Lãnh đạo xã Quế Sơn Trung trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ảnh: DUY THÁI

Dịp này, UBND xã Quế Sơn Trung trao giấy khen cho 9 tập thể và 2 cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hai cá nhân được khen thưởng gồm: ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bảo và ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Saiko.