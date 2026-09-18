Quế Phước thành lập 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã

Lãnh đạo xã Quế Phước trao quyết định về nhân sự các chi bộ. Ảnh: MINH THÔNG

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã công bố quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã; đồng thời thành lập 9 chi bộ phòng, ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc Đảng ủy xã.

Các chi bộ được thành lập gồm: Chi bộ Ban Xây dựng Đảng, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã, Chi bộ Trung tâm Hành chính công, Chi bộ Phòng Kinh tế, Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội và Chi bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã. Hội nghị cũng công bố các quyết định chỉ định bí thư, phó bí thư các chi bộ.

Dịp này, Đảng ủy xã Quế Phước công bố quyết định chuyển đổi mô hình 5 chi bộ cơ sở thành chi bộ trực thuộc Đảng ủy; thực hiện giải thể, thành lập chi bộ và chỉ định chi ủy tại các trường Mầm non Hoa Mai, Tiểu học Trần Quý Cáp và THCS Huỳnh Thúc Kháng; công bố quyết định về nhân sự Chi bộ Trạm Y tế xã; chỉ định bí thư, phó bí thư các chi bộ thôn Thạch Bích, Tứ Trung, Ninh Khánh, Khánh Bình và Mậu Long.