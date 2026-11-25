Quế Phước phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ kèm di vật xác định danh tính
Chiều 25/11, Thiếu tá Bùi Xuân Hùng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Tổ khảo sát tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn Thạch Bích, nâng tổng số hài cốt tìm thấy trong đợt này lên 7 trường hợp.
Theo đó, qua khảo sát tại thôn Thạch Bích, lực lượng chức năng cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ với nhiều phần xương ống chân, ống tay, hộp sọ, xương hàm và răng còn lưu giữ.
Đáng chú ý, tại vị trí hài cốt thứ hai, tổ công tác tìm thấy một tấm bia khắc dòng chữ: "Trịnh Thiệ... đội viên, Tiểu đoàn 19, Trung đoàn 96". Hài cốt thứ ba đi kèm di vật gồm 3 nút áo và 1 đồng tiền xu.
Cũng trong đợt quy tập này, tại thôn Thạch Bích, lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ kèm 2 tấm bia xi măng khắc thông tin đơn vị. Trong đó, một tấm bia có hình ngôi sao cùng dòng chữ "đội viên", phần tên đọc được là "Nguyễn Gia", thuộc "Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96"; di vật đi kèm gồm mảnh bom, đạn AK và 2 nút áo.
Trước đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ khác tại khu vực Gò Đình, thôn Thạch Bích (Đá Ngang) và thôn Phước Hội, cùng nhiều di vật như vỏ đạn AK, mảnh bom và đồng tiền xu.
Hiện toàn bộ 7 hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện được chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng bảo quản, xử lý theo đúng quy định.
Thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các đoàn thể và chi bộ thôn đẩy mạnh vận động nhân dân cung cấp thông tin, rà soát nhân chứng cùng các khu vực nghi vấn nhằm tổ chức tìm kiếm, quy tập bảo đảm an toàn, đúng quy trình.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/que-phuoc-phat-hien-them-3-hai-cot-liet-si-kem-di-vat-xac-dinh-danh-tinh-3359533.html