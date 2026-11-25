Lực lượng chức năng khảo sát, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: MINH THÔNG

Theo đó, qua khảo sát tại thôn Thạch Bích, lực lượng chức năng cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ với nhiều phần xương ống chân, ống tay, hộp sọ, xương hàm và răng còn lưu giữ.

Đáng chú ý, tại vị trí hài cốt thứ hai, tổ công tác tìm thấy một tấm bia khắc dòng chữ: "Trịnh Thiệ... đội viên, Tiểu đoàn 19, Trung đoàn 96". Hài cốt thứ ba đi kèm di vật gồm 3 nút áo và 1 đồng tiền xu.

Cũng trong đợt quy tập này, tại thôn Thạch Bích, lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ kèm 2 tấm bia xi măng khắc thông tin đơn vị. Trong đó, một tấm bia có hình ngôi sao cùng dòng chữ "đội viên", phần tên đọc được là "Nguyễn Gia", thuộc "Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96"; di vật đi kèm gồm mảnh bom, đạn AK và 2 nút áo.

Các di vật gồm mảnh bom, vỏ đạn AK và vật dụng cá nhân của liệt sĩ được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: MINH THÔNG

Trước đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ khác tại khu vực Gò Đình, thôn Thạch Bích (Đá Ngang) và thôn Phước Hội, cùng nhiều di vật như vỏ đạn AK, mảnh bom và đồng tiền xu.

Hiện toàn bộ 7 hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện được chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng bảo quản, xử lý theo đúng quy định.

Hài cốt liệt sĩ cùng bia mộ và di vật được lực lượng chức năng bảo quản, xử lý theo đúng quy định. Ảnh: MINH THÔNG

Thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các đoàn thể và chi bộ thôn đẩy mạnh vận động nhân dân cung cấp thông tin, rà soát nhân chứng cùng các khu vực nghi vấn nhằm tổ chức tìm kiếm, quy tập bảo đảm an toàn, đúng quy trình.