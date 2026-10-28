Quế Phước phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% trong năm 2026

Cơ quan, đơn vị và các thôn ký kết thực hiện chỉ tiêu vận động tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: MINH THÔNG

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 23/10/2026, toàn xã có 8.948 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 86,18% dân số. Để nâng tỷ lệ bao phủ lên 95%, địa phương cần tiếp tục vận động ít nhất 916 người tham gia.

Về bảo hiểm xã hội, toàn xã hiện có 1.325 người tham gia và đang phấn đấu phát triển thêm 36 người để hoàn thành chỉ tiêu 1.361 người trong năm nay.

Trước yêu cầu đó, xã Quế Phước xác định công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ cán bộ thôn.

Địa phương phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 100% dân số và có ít nhất 1.855 người tham gia bảo hiểm xã hội.

Tại hội nghị, UBND xã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Toàn dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội - Chung tay vì an sinh xã hội bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đại diện các đơn vị và thôn ký cam kết thực hiện chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.