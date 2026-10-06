Quế Phước kết nạp 14 đảng viên mới, đạt gần 108% chỉ tiêu giao

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MINH THÔNG

Trong 9 tháng qua, Đảng bộ xã kết nạp 14 đảng viên mới, đạt gần 108% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số lên 446 đảng viên. Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy hoàn thành 88,88% kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Kinh tế địa phương duy trì đà tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt hơn 227 tỷ đồng (tăng hơn 16% so với cùng kỳ), sản lượng lương thực đạt khoảng 5.245 tấn (gần 99% chỉ tiêu). Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 275 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt 155 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương đạt gần 244 tỷ đồng, bằng gần 139% dự toán HĐND xã giao.

Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của xã Quế Phước 9 tháng ước đạt hơn 227 tỷ đồng. Trong ảnh: Một mô hình trồng cây ăn quả trên địa bàn. Ảnh: MINH THÔNG

Hiện 100% cán bộ, công chức đã sử dụng email công vụ; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được cấp chữ ký số chuyên dùng. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 2.317 hồ sơ, giải quyết xong 2.303 hồ sơ với tỷ lệ đúng và trước hạn đạt gần 100%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt hơn 99%.

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo và công tác tiếp công dân được thực hiện chu đáo; quốc phòng - an ninh được giữ vững.