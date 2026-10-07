Quế Phước bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn

Lãnh đạo Công ty Điện lực Đà Nẵng và xã Quế Phước bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Trần Thị Ánh (thôn Tứ Nhũ). Ảnh: MINH THÔNG

Gia đình bà Trần Thị Ánh thuộc diện hộ khó khăn, bản thân bà tuổi cao, sức yếu, không có khả năng tự xây mới nhà ở. Trước đây, gia đình phải sinh hoạt trong căn nhà đã xuống cấp, dột nát, không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão.

Thông qua chương trình an sinh xã hội, Công ty Điện lực Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng cho gia đình ngôi nhà mới có diện tích gần 100m². Đây là công trình nhà cấp bốn, mái lợp tôn, nền lát gạch men, gồm 3 phòng ngủ, phòng khách, bếp và các công trình phụ trợ, đáp ứng tiêu chí “3 cứng”.

Công trình có tổng kinh phí 350 triệu đồng; trong đó, Công ty Điện lực Đà Nẵng hỗ trợ một phần, số còn lại do gia đình và dòng tộc đóng góp.

Tại lễ bàn giao, đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Đà Nẵng và xã Quế Phước trao tặng gia đình bà Ánh một số vật dụng thiết yếu, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Lãnh đạo xã Quế Phước tặng quà cho gia đình bà Trần Thị Ánh tại lễ bàn giao nhà. Ảnh: MINH THÔNG

Ông Trần Đình Lành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, trong năm 2026, đơn vị sẽ hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và hộ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 1,15 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Điện lực Đà Nẵng hỗ trợ 10 căn, Tổng công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ 5 căn.

Nguồn kinh phí này được vận động từ cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Đà Nẵng, góp phần chung tay cùng các địa phương chăm lo nơi ăn chốn ở, hỗ trợ những gia đình khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống.