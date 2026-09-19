Quê nhà Hoàng Thùy Linh có một món đặc sản nghe rất lạ tai, ngon hơn khi ăn vào ngày se lạnh

Nhắc đến ẩm thực Tam Đảo - quê nhà của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những món ăn mang đậm hương vị núi rừng, đặc biệt là các món nóng hổi phù hợp với tiết trời se lạnh. Thế nhưng, giữa danh sách những món ngon ấy có một cái tên nghe qua đã đủ khiến thực khách phải dừng lại vài giây: bò tái kiến đốt.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Không phải vì món ăn sử dụng nguyên liệu quá xa lạ, mà chính cách chế biến đặc biệt đã tạo nên sự tò mò. Theo các tư liệu về ẩm thực Tam Đảo, những miếng thịt bò tươi sau khi được chọn lựa sẽ được treo gần tổ kiến để kiến bâu và đốt vào thịt. Sau đó, thịt được xử lý, làm sạch và nướng tái trên than trước khi thái thành từng miếng vừa ăn.

Cách làm nghe khá khác thường, nhưng đây lại chính là điểm tạo nên nét riêng của món ăn. Tùy loại kiến, thịt có thể có những sắc vị khác nhau. Một số tài liệu về món bò tái kiến đốt mô tả hương vị có thể pha chút chua, cay hoặc thơm đặc trưng sau quá trình kiến đốt.

Món bò tái kiến đốt. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Khi thưởng thức, thịt bò thường được thái mỏng, ăn cùng các loại rau, chuối xanh và nước chấm. Vị ngọt của thịt hòa cùng vị đậm đà của gia vị tạo nên một trải nghiệm khá khác biệt so với những món bò nướng quen thuộc.

Ảnh: Sưu tầm

Chính cái tên “bò tái kiến đốt” cũng trở thành một phần thú vị của trải nghiệm. Với những người lần đầu nghe đến món này, câu hỏi thường không phải “ăn có ngon không?” mà là “tại sao thịt bò lại phải để kiến đốt?”.

Ảnh: Sưu tầm

Có lẽ cũng vì thế mà món ăn này thường được nhắc đến khi nói về những đặc sản lạ ở Tam Đảo. Một chuyến đi lên phố núi không chỉ có chuyện săn mây, ngắm cảnh hay thưởng thức những món nướng nghi ngút khói. Đôi khi, chỉ một món ăn có cái tên đặc biệt cũng đủ khiến du khách nhớ lâu về vùng đất mình từng ghé qua.

Bên cạnh bò tái kiến đốt, ẩm thực Tam Đảo còn có nhiều món mang màu sắc địa phương như xôi đen, bánh cuốn, gà đồi, lợn mán, cá suối, cá tầm... Trong đó, xôi đen cũng gây chú ý bởi màu sắc đặc trưng được tạo từ nguyên liệu lá cây, còn bánh cuốn Tam Đảo thường được thưởng thức cùng thịt lợn nướng.

Món xôi đen Tam Đảo. Ảnh: Sưu tầm

Trong tiết trời mát lạnh của phố núi, ngồi bên một quán ăn nhỏ, thưởng thức món nóng và nghe câu chuyện phía sau những đặc sản địa phương cũng là một cách khá thú vị để khám phá Tam Đảo. Và với những thực khách thích trải nghiệm món ăn mới lạ, bò tái kiến đốt chắc chắn là cái tên dễ khiến người ta tò mò ngay từ lần đầu nghe thấy.