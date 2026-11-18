Các em học sinh lưu giữ khoảnh khắc trải nghiệm ngày hội văn hóa trên quê hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Ngày 18.11, xã Mộ Đức (Quảng Ngãi) khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày và quảng bá sản vật địa phương. Sự kiện góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và quảng bá hình ảnh quê hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm không gian Phiên chợ quê Mộ Đức

Chủ tịch UBND xã Mộ Đức Nguyễn Xuân Thái cho biết, Mộ Đức là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, tự hào là quê hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng – nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc trên quê hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng là dịp ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, tri ân công lao các thế hệ đi trước; giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào quê hương, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng xây dựng Mộ Đức ngày càng phát triển.

Các sản phẩm đặc trưng của địa phương được giới thiệu

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Mộ Đức năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24.11, với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương

Phiên chợ quê Mộ Đức năm 2026 sẽ giới thiệu đến người dân và du khách những sản vật đặc trưng, món ăn dân dã, sản phẩm truyền thống và sản phẩm OCOP của địa phương.

Chuyển đổi số được ứng dụng tại Phiên chợ quê Mộ Đức

Thông qua chuỗi hoạt động, Mộ Đức mong muốn tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tăng cường giao lưu, gắn kết Nhân dân; đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng và những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương đến với du khách gần xa.

Phiên chợ quê Mộ Đức thu hút người dân và du khách đến tham quan

Đây cũng là dịp để khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.