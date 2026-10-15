Quê hương đón người con anh hùng trở về sau gần nửa thế kỷ nằm lại chiến trường

Ngày 15/10, thông tin từ chính quyền xã Phúc Lộc (Nghệ An), địa phương cùng gia đình, dòng họ và nhân dân vừa trọng thể tổ chức lễ đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị (SN 1960, quê xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc), nay là Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, lãnh đạo xã Phúc Lộc đã ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc của người con quê hương đã nằm lại chiến trường ở tuổi 18.

Lãnh đạo xã Phúc Lộc di quan hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị đến nơi an táng. Ảnh: Duy Phong

Tháng 4/1978, khi mới 17 tuổi 5 tháng, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Nguyễn Xuân Nhị lên đường tòng quân nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện, anh có mặt trong đội hình Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 866, Sư đoàn 31, trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Tây Nam.

Nhưng chỉ 6 tháng nhập ngũ, vào ngày 21/12/1978, binh nhất Nguyễn Xuân Nhị anh dũng hy sinh khi vừa bước qua 18 tuổi. Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị. Ảnh: Duy Phong

Sau gần nửa thế kỷ “xa nhà”, nay liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị đã được đưa về quê hương. Ngày đón anh về, bố mẹ đã không còn, chỉ có 1 người em gái và 2 em trai.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, lãnh đạo xã Phúc Lộc khẳng định luôn khắc ghi sự hy sinh và cống hiến của liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị đối với công cuộc chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Máu của anh đã hòa vào đất mẹ, góp phần tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc, viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc.